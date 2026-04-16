SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marius Șumudică (55 de ani) este liber de contract de o lună, de când s-a despărțit de arabii de la Al-Okhdood.

TAGS:
Marius SumudicaGaziantep
Din articol

Dacă Șumudică spune că nu se pune problema unei reveniri la Rapid, în contextul tensiunilor din ultima perioadă de la echipa giuleșteană, antrenorul este foarte aproape de a prelua una dintre fostele sale echipe, anunță publicația turcă Fanatik.

Marius Șumudică ar putea reveni la Gaziantep

Gaziantep FK, echipă pe care ”Șumi” a antrenat-o în două rânduri, a rămas fără antrenor după despărțirea de Burak Yilmaz, iar în presa turcă a apărut deja o listă cu posibili înlocuitori. Aici se află și Marius Șumudică!

Doar că șefii clubului vor ca noul antrenor al echipei să semneze un contract valabil până la finalul acestui sezon, adică doar pentru ultimele cinci etape din campionat, cu posibilitatea unei prelungiri pentru încă un an. Decizia finală ar urma să fie luată în cursul zilei de joi.

Dacă va prelua Gaziantep, Marius Șumudică ar putea lucra din nou cu Denis Drăguș și Alexandru Maxim. La echipa turcă se mai află și Deian Sorescu.

Șumudică a pregătit-o ultima oară pe Gaziantep în sezonul 2023-2024, când a reușit să bifeze 28 de partide. În Turcia, antrenorul român le-a mai pregătit pe Kayserispor, Rizespor și Yeni Malatyaspor.

Gaziantep, fără emoții în acest final de sezon

Echipa la care evoluează Maxim, Sorescu și Drăguș este pe locul 11, cu 34 de puncte, fără emoții cu privire la salvarea de la retrogradare, dar departe de locurile fruntașe din campionat.

În următoarea etapă, Gaziantep ar urma să înfrunte, pe teren propriu, Kayserispor, una dintre echipele aflate în zona retrogradabilă din Turcia.

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!