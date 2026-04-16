Gaziantep FK, echipă pe care ”Șumi” a antrenat-o în două rânduri, a rămas fără antrenor după despărțirea de Burak Yilmaz, iar în presa turcă a apărut deja o listă cu posibili înlocuitori. Aici se află și Marius Șumudică!

Dacă Șumudică spune că nu se pune problema unei reveniri la Rapid , în contextul tensiunilor din ultima perioadă de la echipa giuleșteană, antrenorul este foarte aproape de a prelua una dintre fostele sale echipe, anunță publicația turcă Fanatik.

Doar că șefii clubului vor ca noul antrenor al echipei să semneze un contract valabil până la finalul acestui sezon, adică doar pentru ultimele cinci etape din campionat, cu posibilitatea unei prelungiri pentru încă un an. Decizia finală ar urma să fie luată în cursul zilei de joi.

Dacă va prelua Gaziantep, Marius Șumudică ar putea lucra din nou cu Denis Drăguș și Alexandru Maxim. La echipa turcă se mai află și Deian Sorescu.

Șumudică a pregătit-o ultima oară pe Gaziantep în sezonul 2023-2024, când a reușit să bifeze 28 de partide. În Turcia, antrenorul român le-a mai pregătit pe Kayserispor, Rizespor și Yeni Malatyaspor.

Gaziantep, fără emoții în acest final de sezon

Echipa la care evoluează Maxim, Sorescu și Drăguș este pe locul 11, cu 34 de puncte, fără emoții cu privire la salvarea de la retrogradare, dar departe de locurile fruntașe din campionat.

În următoarea etapă, Gaziantep ar urma să înfrunte, pe teren propriu, Kayserispor, una dintre echipele aflate în zona retrogradabilă din Turcia.