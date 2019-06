BREAKING NEWS | Gigi Becali tocmai a facut anuntul: "A REFUZAT!" Rasturnare TOTALA de situatie! Pe cine vrea antrenor

Gigi Becali spunea in urma cu cateva ore ca astazi va fi anuntat noul antrenor de la FCSB.

Nu e Dica! Gigi Becali a anuntat in urma cu cateva minute pentru Pro TV ca Nicolae Dica nu se intoarce la FCSB! "M-a refuzat, merge la FC Arges! Incercam sa rezolvam cu Edi Iordanescu. Daca nu vine el, atunci discutam cu Walter Zenga" a anuntat Becali intr-o declaratie facuta in aceasta dupa-amiaza.

In acest moment, Walter Zenga devine favorit sa o preia pe FCSB in conditiile in care Edi Iordanescu nu i-a mai raspuns la telefon in ultimele zile lui Gigi Becali.

Becali il voia inapoi pe Dica

Gigi Becali spunea cu doar cateva ore mai devreme, in direct la Ora Exacta in Sport, ca Nicolae Dica va reveni la FCSB daca Edi Iordanescu refuza. Insa antrenorul de 39 de ani nu a dorit sa fie a doua varianta si a ales sa se intoarca la echipa la care a crescut.

"Astazi voi anunta noul antrenor, dar nu stiu cine o sa fie. Eu ziceam ca Edi, ca e 90%, dar cand vad ce spune, ca mai are 1 an de contract, ca a fost tot cantonamentul, deci nu are de gand sa vina. Ori Dica, da, Nicolae Dica, ori Edi. Ce sa facem, asta este.



Am vorbit acum vreo 2 saptamani (cu Walter Zenga). Dar nu e el, pai daca i-am spus lui Dica asta, ca vine el daca nu vine Edi, ce sens mare are sa spun de altii?" spunea Becali inainte ca situatia sa se schimbe din nou.

Dica, oficial la FC Arges

Cei de la FC Arges au anuntat revenirea lui Nicolae Dica printr-o postare pe pagina de Facebook. Nicolae Dica a semnat un contract pe 3 ani, avand ca obiectiv promovarea in Liga 1 din primul sezon.