Emil Boc, ironie la miezul nopții, după derby-ul Clujului: „Ajută la memorie!”

Emil Boc, ironie la miezul nopții, după derby-ul Clujului: „Ajută la memorie!” Superliga Emilboc
Edilul Emil Boc l-a „taxat” pe arbitrul Szabolcs Kovacs, după eșecul suferit de U Cluj în derby-ul din Gruia. Primarul i-a sugerat „centralului” să ia vitamine.

Emil BocU ClujSuperliga
Universitatea Cluj a pierdut la limită confruntarea cu rivala CFR Cluj, scor 0-1, într-o partidă contând pentru etapa a 6-a din play-off-ul Superligii. Deși formația pregătită de Cristiano Bergodi a bifat a doua înfrângere la rând, primarul din Cluj-Napoca și-a reafirmat sprijinul pentru echipă, îndreptându-și atenția și către o decizie de arbitraj.

Faza controversată care a atras ironiile primarului

Nemulțumirea oficialului este legată de un moment tensionat petrecut în minutul 77 al meciului. Mijlocașul CFR-ului, Karlo Muhar, a avut o intervenție prin alunecare la Dan Nistor. Potrivit cursului acțiunii de pe teren, Szabolcs Kovacs a lăsat impresia că va acorda cartonașul galben, ceea ce ar fi dus la eliminarea jucătorului, care fusese deja avertizat în minutul 52. În cele din urmă, arbitrul a renunțat la sancțiune și a păstrat echilibrul numeric până la fluierul final.

  • Emil boc
Emilboc
Emil Boc și Simona Halep FOTO: Sport.ro
La scurt timp după miezul nopții, Emil Boc a reacționat pe contul său de Facebook. Dincolo de mesajele de încurajare pentru jucătorii Universității și de aprecierile la adresa galeriei, edilul a strecurat o ironie directă la adresa fratelui lui Istvan Kovacs.

„Haide U! Și la bine, și la greu! Felicitări, CFR Cluj și mult succes pentru a prinde un loc în cupele europene! Haide U ! Băieți, suntem mândri și alături de voi! Cum se spune în popor: „după vreme rea, vine și vreme bună!”

Ne revedem pe Cluj Arena, apoi la Sibiu și ….într-o cupă europeană! Admirație și respect pentru inegalabila Galerie a Universității Cluj! Cu voi alături, oriunde „suntem acasă”! Haide U!

PS: un mesaj pentru arbitrul partidei, dl. Szabolcs Kovacs (fratele marelui arbitru internațional, Istvan Kovacs): Tot în popor se spune: „un nume bun este mai prețios decât orice bogăție”

Oare unde ați uitat al doilea cartonaș galben pentru Muhar? Recomandăm un complex de vitamine B, ajută la memorie!”, a transmis primarul Clujului pe rețeaua de socializare.

Viktor Orban își cedează mandatul de parlamentar. Susține că se va concentra pe „reorganizarea părții naționale”
Ce a spus Emil Boc imediat după calificarea lui ”U” Cluj în finala Cupei României
Direct de pe stadion, Emil Boc a spus cât se termină ”U” Cluj - Craiova
Ce păcat! Lorenzo Biliboc „l-a imitat” pe Cristiano Ronaldo, dar golul său fabulos a fost anulat
Louis Munteanu strălucește în SUA: ce a spus antrenorul românului după victoria lui DC United
Dinamo București - Rapid București, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 21:00! Derby în play-off
UTA Arad - Farul Constanța, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 14:00! „Marinarii” au emoții mari
Fața la Joc, LIVE la PRO TV și pe VOYO, de la 13:30! Diana Bulimar și Sorin Pârcălab sunt invitații speciali
Hansi Flick a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe înlocuitorul lui Lewandowski!
O neglijență cât un titlu?! Szabolcs Kovacs nu a ezitat când a văzut greșeala din CFR Cluj - „U” Cluj

Mirel Rădoi, făcut praf la primul meci în Turcia! Debut cu stângul la Gaziantep

Grecii au descris într-un singur cuvânt PAOK-ul lui Lucescu după finala pierdută cu OFI Crete

Vinicius cere un salariu astronomic la Real Madrid! Decizia luată de conducere

El ar fi noul antrenor al lui Real Madrid din vară! Va fi pe bancă la Cupa Mondială

Lovitură pentru FCSB! MM Stoica: „S-a terminat!”



Louis Munteanu, „on fire” în MLS: omul meciului și primul gol pentru DC United
Hansi Flick a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe înlocuitorul lui Lewandowski!
Lewandowski, ofertat de rivala Barcelonei!
Fața la Joc, LIVE la PRO TV și pe VOYO, de la 13:30! Diana Bulimar și Sorin Pârcălab sunt invitații speciali
Surpriză în Superliga: a cerut falimentul clubului pe care l-a antrenat ani la rând
Emil Boc transformă Clujul în capitala sportului românesc! Noul bazin olimpic va purta numele lui David Popovici
România – Belgia la EURO 2024: Emil Boc, prezent la Koln pentru a susține tricolorii: "Am ajuns în capitala fotbalului românesc"
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
stirileprotv Dronă a Rusiei, prăbușită în orașul Galați. MApN anunță că a detectat alte ”fragmente” în județul Tulcea

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Top 5 țări care te plătesc să te muți acolo. Într-una dintre ele poți cumpăra locuințe cu mai puțin de 1 euro

stirileprotv Greșeala care trebuie evitată dacă ai o mașină cu transmisie automată. Ce să nu faci niciodată la semafor

