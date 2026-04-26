Emil Boc, ironie la miezul nopții, după derby-ul Clujului: „Ajută la memorie!”

Nemulțumirea oficialului este legată de un moment tensionat petrecut în minutul 77 al meciului. Mijlocașul CFR-ului, Karlo Muhar , a avut o intervenție prin alunecare la Dan Nistor . Potrivit cursului acțiunii de pe teren, Szabolcs Kovacs a lăsat impresia că va acorda cartonașul galben, ceea ce ar fi dus la eliminarea jucătorului, care fusese deja avertizat în minutul 52. În cele din urmă, arbitrul a renunțat la sancțiune și a păstrat echilibrul numeric până la fluierul final.

Universitatea Cluj a pierdut la limită confruntarea cu rivala CFR Cluj , scor 0-1, într-o partidă contând pentru etapa a 6-a din play-off-ul Superligii. Deși formația pregătită de Cristiano Bergodi a bifat a doua înfrângere la rând, primarul din Cluj-Napoca și-a reafirmat sprijinul pentru echipă, îndreptându-și atenția și către o decizie de arbitraj.

La scurt timp după miezul nopții, Emil Boc a reacționat pe contul său de Facebook. Dincolo de mesajele de încurajare pentru jucătorii Universității și de aprecierile la adresa galeriei, edilul a strecurat o ironie directă la adresa fratelui lui Istvan Kovacs.

„Haide U! Și la bine, și la greu! Felicitări, CFR Cluj și mult succes pentru a prinde un loc în cupele europene! Haide U ! Băieți, suntem mândri și alături de voi! Cum se spune în popor: „după vreme rea, vine și vreme bună!”

Ne revedem pe Cluj Arena, apoi la Sibiu și ….într-o cupă europeană! Admirație și respect pentru inegalabila Galerie a Universității Cluj! Cu voi alături, oriunde „suntem acasă”! Haide U!

PS: un mesaj pentru arbitrul partidei, dl. Szabolcs Kovacs (fratele marelui arbitru internațional, Istvan Kovacs): Tot în popor se spune: „un nume bun este mai prețios decât orice bogăție”

Oare unde ați uitat al doilea cartonaș galben pentru Muhar? Recomandăm un complex de vitamine B, ajută la memorie!”, a transmis primarul Clujului pe rețeaua de socializare.