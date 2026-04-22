Ce a spus Emil Boc imediat după calificarea lui ”U” Cluj în finala Cupei României

”U” Cluj s-a impus în fața lui FC Argeș, scor 5-4 la loviturile de departajare, după ce în cele 120 de minute scorul a fost 1-1. „Șepcile roșii” s-au calificat în finala Cupei României, acolo unde vor juca împotriva lui Dinamo sau a Universității Craiova.

Marcatorii din timpul regulamentar au fost Matos (29') din penalty și Mendy (75), iar la loviturile de departajare singurul fotbalist care a ratat a fost Bettaieb de la FC Argeș.

Reacția lui Emil Boc după calificarea lui ”U” Cluj în finala Cupei României

Edilul clujului a postat pe pagina sa oficială de Facebook un mesaj de felicitări pentru toți oamenii implicați la formația ardeleană.

Emil Boc i-a felicitat pe antrenorul Cristiano Bergodi, pe președintele Radu Constantea, dar și pe jucători pentru performanța reușită marți seară.

„'U' Cluj în finala Cupei României!!

'Să sărbătorim cu bere și vin,

Clipa ce o trăim!!'

Felicitări, băieți minunați! Suntem atât de mândri de voi! Grazie Mille, Sir Bergodi! Mulțumiri, Radu Constantea! Respect, Galerie și suporteri minunați!

Cu o asemenea echipă, demnă de un asemenea brand istoric - 'U' - cred că putem spera tot mai mult la o prezență din nou în cupele europene! Și visul continuă!

Azi ne bucurăm din nou, de mâine aceeași muncă și seriozitate!”, a transmis imediat după meci Emil Boc.