U Craiova - Dinamo, de la 21:00. Echipe probabile + Cote pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Incontestabil meciul rundei se joacă azi, la ora 21:00, în Bănie. Craiova primește vizita marii rivale din București, Dinamo. Oltenii au căzut pe doi, la golaveraj, după victoria de aseară a lui “U” Cluj, 1-0, contra celor de la FC Argeș, și au neapărat nevoie de punct sau puncte în meciul cu “câinii roșii” pentru a trece din nou pe prima poziție.
Partida nu va fi deloc ușoară, Dinamo fiind o echipă surprinzătoare, care vine după o victorie de moral în derby-ul cu Rapid, 3-1.
Craiova i-a ruinat lui Dinamo un vis, acela de a juca o finală de cupă a României după un deceniu, eliminând-o la loviturile de departajare.
U Craiova - Dinamo | ECHIPE PROBABILE
Craiova: Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Anzor, Cicâldău, Bancu - Matei, Asad, Teles
Dinamo: Epassy - Boateng , Duțu, Stoinov - Sivis - Gnahore - Carjan - Soro - Oprut - Amstrong - Pușcaș
Casele de pariuri oferă o cotă de 1.80 la victorie pentru Universitatea Craiova
Dinamo este outsider, și are o cota de 4.45 pentru un eventual succes
Egal - 3.50
Peste 2,5 goluri - 2.25
În ultimele 10 partide directe, Dinamo nu a reușit decât o victorie contra Craiovei.
Oltenii au 6 victorii
Egaluri - 3
Coelho îl conduce cu 2-0 în meciurile directe pe Kopic. Cei doi s-au întâlnit de 3 ori, iar un meci s-a terminat la egalitate.
Craiova are, în procente, 59% șanse la victorie.
Dinamo doar 23%!
Partida va fi arbitrată de Szabolcs Kovacs de 38 de ani.
Cele două formații au reușit să lege câte două victorii în ultimele două partide în campionat:
Craiova - Rapid 1-0
Argeș - Craiova 0-1
Dinamo - “U” Cluj 2-1
Dinamo - Rapid 3-1
Sugestia Sport.ro:
Șansă dublă X2
