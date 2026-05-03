U Craiova - Dinamo, de la 21:00. Echipe probabile + Cote pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Derby! Revanșa “câinilor”?

Cote la pariuri + echipe probabile + analiza și pariul lui Dan Chillom

Incontestabil meciul rundei se joacă azi, la ora 21:00, în Bănie. Craiova primește vizita marii rivale din București, Dinamo. Oltenii au căzut pe doi, la golaveraj, după victoria de aseară a lui “U” Cluj, 1-0, contra celor de la FC Argeș, și au neapărat nevoie de punct sau puncte în meciul cu “câinii roșii” pentru a trece din nou pe prima poziție.

Partida nu va fi deloc ușoară, Dinamo fiind o echipă surprinzătoare, care vine după o victorie de moral în derby-ul cu Rapid, 3-1.

Craiova i-a ruinat lui Dinamo un vis, acela de a juca o finală de cupă a României după un deceniu, eliminând-o la loviturile de departajare.

U Craiova - Dinamo | ECHIPE PROBABILE

Craiova: Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Anzor, Cicâldău, Bancu - Matei, Asad, Teles

Dinamo: Epassy - Boateng , Duțu, Stoinov - Sivis - Gnahore - Carjan - Soro - Oprut - Amstrong - Pușcaș

Casele de pariuri oferă o cotă de 1.80 la victorie pentru Universitatea Craiova

Dinamo este outsider, și are o cota de 4.45 pentru un eventual succes

Egal - 3.50

Peste 2,5 goluri - 2.25

U Craiova - Dinamo, de la 21:00

În ultimele 10 partide directe, Dinamo nu a reușit decât o victorie contra Craiovei.

Oltenii au 6 victorii

Egaluri - 3

Coelho îl conduce cu 2-0 în meciurile directe pe Kopic. Cei doi s-au întâlnit de 3 ori, iar un meci s-a terminat la egalitate.

Craiova are, în procente, 59% șanse la victorie.

Dinamo doar 23%!

Partida va fi arbitrată de Szabolcs Kovacs de 38 de ani.

Cele două formații au reușit să lege câte două victorii în ultimele două partide în campionat:

Craiova - Rapid 1-0

Argeș - Craiova 0-1

Dinamo - “U” Cluj 2-1

Dinamo - Rapid 3-1

Sugestia Sport.ro:

Șansă dublă X2

VIDEO Conferință de presă Zeljko Kopic