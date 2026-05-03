Duminică, 3 mai, s-au disputat partidele din cadrul etapei a 12-a din play-off-ul și play-out Ligii de Tineret, iar în urma rezultatelor înregistrate, Farul Constanța a cucerit matematic titlul de campioană, cu două etape rămase din actualul sezon, anunță FRF pe site-ul oficial.

Farul Constanța, campioană în Liga de Tineret cu două etape înainte de finalul sezonului

În meciul disputat astăzi, pe teren propriu, Farul a trecut de Universitatea Cluj cu 3-0 și, păstrează astfel distanța de 6 puncte față de locul secund, ocupat de FCSB, care s-a impus în meciul de acasă cu FC Bacău, scor 3-2.

Cu două etape rămase din actualul sezon, Farul are un avans de 6 puncte după cum am amintit mai devreme, plus avantajul meciurilor direct cu FCSB, două victorii cu 1-0 obținute în play-off-ul Ligii de Tineret. În concluzie, la egalitate de puncte la finalul sezonului regular, tot formația din Constanța ar fi în avantaj.

Constănțenii devin astfel prima echipă ce reușește să se impună de două ori în cea mai importantă competiție dedicată juniorilor din România, după ce a mai cucerit titlul în sezonul 2023/2024.

Alte două formații mai au în vitrină trofeul Ligii de Tineret: Universitatea Craiova, în sezonul de debut al competiției 2022/2023, și FCSB, în sezonul 2024/2025, mai scrie FRF.

O nouă participare în UEFA Youth League

Noua campioană va reprezenta România în următorul sezon al UEFA Youth League, unde va participa pe traseul Campioanelor. Tragerea la sorți a tururilor preliminare va avea loc în toamnă.

La precedenta prezență în UEFA Youth League, Farul a început aventura europeană din turul secund, de unde a eliminat-o pe FK IMT Belgrad din Serbia cu 2-1 la general.

În următorul tur au cedar în fața campioanei Croației, Lokomotiva Zagreb, unde a cedat cu 1-6 la general. Info: FRF