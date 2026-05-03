FOTO "A venit explicația!" Cum arată acum, de fapt, Gonzalo Higuain, după fotografia care s-a viralizat în timp record

Gonzalo Higuain (38 de ani), fostul atacant argentinian de la Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan sau Chelsea, a ajuns din nou în prim-plan, de această dată fără voia sa, după ce o fotografie în care apare s-a viralizat.

Higuain, de trei ori campion al Spaniei cu Real Madrid și de trei ori campion al Italiei cu Juventus, și-a încheiat cariera la finalul anului 2022, după câteva sezoane petrecute în tricoul lui Inter Miami.

Fotografia virală cu Gonzalo Higuain ar fi fost editată cu AI

Acum antrenor în cadrul clubului Inter Miami, Gonzalo Higuain a rămas o prezență discretă în ultimii ani, însă o fotografie apărută pe internet în ultimele zile s-a viralizat instant.

Un tânăr s-a fotografiat cu Higuain într-un magazin cu articole sportive din Miami, iar microbiștii au fost uimiți de transformarea fizică a argentinianului, mulți spunând despre fostul star de la Real și Juve că este de nerecunoscut.

Cu toate acestea, se pare că imaginea devenită virală nu ar fi reală. "A venit explicația! Mister rezolvat: fotografia a fost realizată cu Inteligența Artificială", scriu jurnaliștii italieni de la Corriere dello Sport.

Italienii susțin că utilizatorul care a încărcat fotografia cu Gonzalo Higuain - modificată cu ajutorul AI - a postat ulterior și versiunea reală, needitată.

"În imaginea originală, Higuain poartă aceleași haine, însă părul și barba sa par bine îngrijite. S-a pozat zâmbind alături de tânărul fan, fără să fie conștient de faptul că în curând va ajunge viral pe rețelele sociale, la fel ca pe vremea când marca goluri", a mai scris Corriere dello Sport.

