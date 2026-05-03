Higuain, de trei ori campion al Spaniei cu Real Madrid și de trei ori campion al Italiei cu Juventus, și-a încheiat cariera la finalul anului 2022, după câteva sezoane petrecute în tricoul lui Inter Miami.

Fotografia virală cu Gonzalo Higuain ar fi fost editată cu AI

Acum antrenor în cadrul clubului Inter Miami, Gonzalo Higuain a rămas o prezență discretă în ultimii ani, însă o fotografie apărută pe internet în ultimele zile s-a viralizat instant.

Un tânăr s-a fotografiat cu Higuain într-un magazin cu articole sportive din Miami, iar microbiștii au fost uimiți de transformarea fizică a argentinianului, mulți spunând despre fostul star de la Real și Juve că este de nerecunoscut.