„A făcut foarte bine”. Persoana remarcată de Mihai Stoica în conflictul Neagoe - Croitoru de la finalul meciului 'U' Cluj - FC Argeș

La câteva secunde după finalul meciului de pe Cluj Arena, Eugen Neagoe a fost surprins dând mâna cu jucătorii și arbitrii, însă, dintr-o dată, a izbucnit un conflict cu antrenorul oaspeților, Marius Croitoru (DETALII AICI).

Mihai Stoica a vorbit despre conflictul iscat între cei doi antrenori, care a fost în cele din urmă aplanat de centralul partidei, evidențiind că gestul arbitrului Andrei Chivulete a fost potrivit evenimentului de la finalul meciului de pe „Cluj-Arena”.

„Nu se băteau, nu era vorba de bătaie. Trebuie să arăţi că eşti nervos când eşti într-o situaţie din asta. Îţi spun din propria experienţă. Arbitrul a făcut bine, a contribuit, e ok. Ei asta trebuie să facă. Trebuie să încerce să aplaneze, chiar şi după ce se termină meciul.

Eu nu cred că recomandarea este să te dai la o parte. E o mare tâmpenie. oamenii pot să facă şi prostii. Să presupunem că se ajunge şi la corecţii fizice. Dacă poţi să previi aşa ceva este foarte.

Dacă arbitrul intervine şi nu se ajunge la aşa ceva. Este foarte bine. Dacă el se implică şi conflictul nu se întâmplă, este foarte bine. Dacă ăia îşi scot dinţii şi arbitrul se uită... Recomandarea este greşită, trebuie să intervii”, a spus Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.

Eugen Neagoe a explicat motivul pentru care s-a iscat conflictul cu Marius Croitoru

După meci, Eugen Neagoe a explicat ce s-a întâmplat, evidențiind faptul că supărarea celor doi antrenori a iscat un mic conflict, care s-a aplanat repede, ulterior.

„Nu s-a întâmplat nimic, eram și eu supărat, și el. Am vorbit cu el și după, îl cunosc de foarte mult timp. El îmi era adversar ca jucător, era un băiat ok, vorbeam cu el. Nu am nicio problemă”, a spus Eugen Neagoe după remiza cu FC Argeș.

Eugen Neagoe s-a repezit la Marius Croitoru după U Cluj - FC Argeș

Croitoru a fost filmat de camerele TV în timp ce trecea pe lângă Neagoe, iar la câteva secunde distanță se poate observa cum Constantin Schumacher, antrenorul secund al lui FC Argeș, încercă să îi despartă pe cei doi.

Neagoe a fost ținut cu greu de mai mulți oameni din staff-urile celor două echipe, antrenorul lui U Cluj părând foarte nervos și încercând să meargă la Croitoru, care avea o atitudine mai degrabă defensivă.

Nu este clar de unde a pornit conflictul sau ce ar fi vrut să facă Eugen Neagoe, însă la câteva zeci de secunde distanță cei doi au ajuns față în față, au dat mâna și s-au împăcat.

După remiza înregistrată pe Cluj Arena, U ocupă locul 13, cu 18 puncte, în timp ce FC Argeș se află pe poziția 10, cu 21 de puncte.