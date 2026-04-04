Tehnicianul sibienilor le-a bătut obrazul fanilor care i-au strigat că retrogradează.

În urma înfrângerii din deplasare, echipa din Sibiu rămâne pe penultimul loc în play-out-ul SuperLigii, având doar 15 puncte. La finalul partidei, fostul antrenor al gazdelor a devenit ținta unui grup de spectatori moldoveni, moment care n-a rămas netaxat de fostul mare iternațional.

Scandările care l-au iritat pe tehnicianul oaspeților

Fanii moldovenilor au profitat de situația dificilă a adversarilor și au scandat din tribune: „Dorinele asta e, ai băgat Sibiul în B!”. Antrenorul de 57 de ani consideră gestul drept o lipsă de respect și le-a reamintit gălățenilor de parcursul și rezultatele obținute pe banca tehnică a formației locale.

„Nu este vorba că am revenit eu la Galați. Numai oamenii bolnavi fac asemenea declarații. Am fost aici, mi-am făcut treaba cât mai bine. I-am luat de unde i-am luat și i-am dus unde i-am dus. Asta a fost misiunea mea, iar acum fiecare trebuie să-și vadă de drumul lui. Puțin respect ar trebui să fie din partea fiecăruia. Așa sunt oamenii, așa suntem noi, românii. Nu sunt dezamăgit, dar nu pot să pun un grup de oameni în aceeași oală cu tot orașul. Asta e situația, asta este viața”, a transmis Dorinel Munteanu la finalul partidei.

În urmă cu o lună, tot la Galaţi, FC Hermannstadt se impunea cu 2-0 în ultima etapă a sezonului regulat. În tur, Oţelul a câştigat cu 3-1 la Sibiu. Oţelul venea după patru meciuri pe teren propriu în care obţinuse un singur punct.