Parcursul său profesional în presa internațională a început la postul german DW-TV, continuând apoi la CNN în Statele Unite, Sky Sports și Fox Sports în Canada. De-a lungul carierei, a acoperit mai multe ediții ale Cupei Mondiale, atât la masculin, cât și la feminin, precum și principalele competiții europene.

Născută Kate Giles și cunoscută anterior în lumea media sub numele de Kate Abdo , prezentatoarea în vârstă de 45 de ani s-a căsătorit recent cu fostul pugilist Malik Scott . Originară din Manchester și susținătoare a echipei Manchester United, ea a absolvit studii de limbi străine și vorbește fluent patru limbi: engleză, spaniolă, germană și franceză, potrivit L'Équipe .

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Colaborarea cu Thierry Henry

Din anul 2020, Kate Scott moderează emisiunea „UEFA Champions League today” la postul CBS Sports, unde îi are ca invitați permanenți pe Jamie Carragher, Micah Richards și Thierry Henry, colegul său de la gala din Londra.

„Știu ce îl amuză pe Thierry, știu în ce moment va avea poate chef să intervină pentru a face o glumă sau orice altceva. Cred, așadar, că prietenia noastră este extrem de utilă în munca noastră”, a spus Kate Scott pentru publicația GQ.

Kate Scott a marcat în 2026 a patra apariție pe scena Balonului de Aur, după ce a mai prezentat galele din 2014, 2015 și 2025, ediții câștigate de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, respectiv Ousmane Dembélé.