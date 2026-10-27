GALERIE FOTO Detalii neștiute despre Kate Scott, prezentatoarea Balonului de Aur! Cu ce fost sportiv s-a căsătorit recent

Detalii neștiute despre Kate Scott, prezentatoarea Balonului de Aur! Cu ce fost sportiv s-a căsătorit recent Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jurnalista britanică Kate Scott a fost selectată să prezinte ediția a 70-a a ceremoniei Balonului de Aur, organizată la London Palladium, alături de Thierry Henry.

TAGS:
kate scottBalonul de AurMalik Scott
Din articol

Născută Kate Giles și cunoscută anterior în lumea media sub numele de Kate Abdo, prezentatoarea în vârstă de 45 de ani s-a căsătorit recent cu fostul pugilist Malik Scott. Originară din Manchester și susținătoare a echipei Manchester United, ea a absolvit studii de limbi străine și vorbește fluent patru limbi: engleză, spaniolă, germană și franceză, potrivit L'Équipe.

Parcursul său profesional în presa internațională a început la postul german DW-TV, continuând apoi la CNN în Statele Unite, Sky Sports și Fox Sports în Canada. De-a lungul carierei, a acoperit mai multe ediții ale Cupei Mondiale, atât la masculin, cât și la feminin, precum și principalele competiții europene.

  • Gettyimages 2302168308 kate scott
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Colaborarea cu Thierry Henry

Din anul 2020, Kate Scott moderează emisiunea „UEFA Champions League today” la postul CBS Sports, unde îi are ca invitați permanenți pe Jamie Carragher, Micah Richards și Thierry Henry, colegul său de la gala din Londra.

„Știu ce îl amuză pe Thierry, știu în ce moment va avea poate chef să intervină pentru a face o glumă sau orice altceva. Cred, așadar, că prietenia noastră este extrem de utilă în munca noastră”, a spus Kate Scott pentru publicația GQ.

Kate Scott a marcat în 2026 a patra apariție pe scena Balonului de Aur, după ce a mai prezentat galele din 2014, 2015 și 2025, ediții câștigate de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, respectiv Ousmane Dembélé.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri UE, descoperită de procurorii lui Kövesi. Trei persoane au fost trimise în judecată
Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri UE, descoperită de procurorii lui Kövesi. Trei persoane au fost trimise în judecată
ARTICOLE PE SUBIECT
Rivalii lui Harry Kane lansează teorii ale conspirației după un Balon de Aur „orchestrat”: „Ce coincidență!”
Rivalii lui Harry Kane lansează teorii ale conspirației după un Balon de Aur „orchestrat”: „Ce coincidență!”
Khabib Nurmagomedov și-a făcut apariția la marginea terenului la finala UCL! Ce s-a întâmplat când Kate Scott i-a întins mâna
Khabib Nurmagomedov și-a făcut apariția la marginea terenului la finala UCL! Ce s-a întâmplat când Kate Scott i-a întins mâna
Ciprian Marica a reacționat sincer după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur
Ciprian Marica a reacționat sincer după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur
ULTIMELE STIRI
CUPA ROMÂNIEI | UTA - FC Botoșani 1-2, ACUM pe Sport.ro! Csikszereda, învinsă de FC Bihor! Petrolul a făcut instrucție cu Progresul
CUPA ROMÂNIEI | UTA - FC Botoșani 1-2, ACUM pe Sport.ro! Csikszereda, învinsă de FC Bihor! Petrolul a făcut instrucție cu Progresul
Îl ”amenință” pe Cristi Chivu înaintea meciului direct: ”Inter e puternică, există însă un dar”
Îl ”amenință” pe Cristi Chivu înaintea meciului direct: ”Inter e puternică, există însă un dar”
Veste bună pentru FCSB! Cel mai bine plătit fotbalist din Superliga revine pe gazon
Veste bună pentru FCSB! Cel mai bine plătit fotbalist din Superliga revine pe gazon
Lupta la titlu în Superliga României. Întrebările care macină. Caramavrov analizează candidatele la câștigarea campionatului
Lupta la titlu în Superliga României. Întrebările care macină. Caramavrov analizează candidatele la câștigarea campionatului
Liverpool și Chelsea se luptă pentru fotbalistul de 120.000.000€!
Liverpool și Chelsea se luptă pentru fotbalistul de 120.000.000€!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Balonul de Aur 2026 | Harry Kane e marele câștigător! Devine al cincilea englez care pune mâna pe trofeu

Balonul de Aur 2026 | Harry Kane e marele câștigător! Devine al cincilea englez care pune mâna pe trofeu

Așa arată clasamentul final la Balonul de Aur! Pe ce loc s-au clasat Mbappe, Yamal și Messi

Așa arată clasamentul final la Balonul de Aur! Pe ce loc s-au clasat Mbappe, Yamal și Messi

Craiova rămâne fără Al-Hamlawi: anunțul arabilor în ziua în care atacantul a împlinit 26 de ani

Craiova rămâne fără Al-Hamlawi: anunțul arabilor în ziua în care atacantul a împlinit 26 de ani

Nicolae Stanciu a semnat! Decizia luată de căpitanul naționalei

Nicolae Stanciu a semnat! Decizia luată de căpitanul naționalei

Transferurile de milioane de la FCSB! Gigi Becali le ia fața rivalelor Dinamo și Craiova: „Ucid campionatul!”

Transferurile de milioane de la FCSB! Gigi Becali le ia fața rivalelor Dinamo și Craiova: „Ucid campionatul!”

Un fost secund din Liga 1, desemnat cel mai bun antrenor din lume la gala Balonului de Aur

Un fost secund din Liga 1, desemnat cel mai bun antrenor din lume la gala Balonului de Aur



Recomandarile redactiei
Îl ”amenință” pe Cristi Chivu înaintea meciului direct: ”Inter e puternică, există însă un dar”
Îl ”amenință” pe Cristi Chivu înaintea meciului direct: ”Inter e puternică, există însă un dar”
Veste bună pentru FCSB! Cel mai bine plătit fotbalist din Superliga revine pe gazon
Veste bună pentru FCSB! Cel mai bine plătit fotbalist din Superliga revine pe gazon
Lupta la titlu în Superliga României. Întrebările care macină. Caramavrov analizează candidatele la câștigarea campionatului
Lupta la titlu în Superliga României. Întrebările care macină. Caramavrov analizează candidatele la câștigarea campionatului
Cel mai nou stadion din România se apropie de inaugurare! Imagini spectaculoase
Cel mai nou stadion din România se apropie de inaugurare! Imagini spectaculoase
CUPA ROMÂNIEI | UTA - FC Botoșani 1-2, ACUM pe Sport.ro! Csikszereda, învinsă de FC Bihor! Petrolul a făcut instrucție cu Progresul
CUPA ROMÂNIEI | UTA - FC Botoșani 1-2, ACUM pe Sport.ro! Csikszereda, învinsă de FC Bihor! Petrolul a făcut instrucție cu Progresul
Alte subiecte de interes
Ea va prezenta alături de Henry gala de decernare a Balonului de Aur! E celebră în toată lumea și este mare fană Manchester United
Ea va prezenta alături de Henry gala de decernare a Balonului de Aur! E celebră în toată lumea și este mare fană Manchester United
Premieră la gala Balonului de Aur 2026! Rol special jucat de Thierry Henry la evenimentul din Londra
Premieră la gala Balonului de Aur 2026! Rol special jucat de Thierry Henry la evenimentul din Londra
Ionel Ganea și-a ales favoritul la câștigarea Balonului de Aur
Ionel Ganea și-a ales favoritul la câștigarea Balonului de Aur
Ilie Dumitrescu știe cine va câștiga Balonul de Aur: "A fost la cel mai înalt nivel!"
Ilie Dumitrescu știe cine va câștiga Balonul de Aur: "A fost la cel mai înalt nivel!"
CITESTE SI
Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri UE, descoperită de procurorii lui Kövesi. Trei persoane au fost trimise în judecată

stirileprotv Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri UE, descoperită de procurorii lui Kövesi. Trei persoane au fost trimise în judecată

Ce pedeapsă a primit șoferița care a ucis-o în 2022 pe fetița de 4 ani ce a dat numele Legii Anastasia

stirileprotv Ce pedeapsă a primit șoferița care a ucis-o în 2022 pe fetița de 4 ani ce a dat numele Legii Anastasia

Povestea impresionantă a lui Harry Kane, de la fotbalistul ironizat pentru lipsa trofeelor la câștigătorul Balonului de Aur 2026

stirileprotv Povestea impresionantă a lui Harry Kane, de la fotbalistul ironizat pentru lipsa trofeelor la câștigătorul Balonului de Aur 2026

Cod galben de ploi în București și șapte județe. Meteorologii anunță precipitații de până la 40 l/mp și vânt puternic

stirileprotv Cod galben de ploi în București și șapte județe. Meteorologii anunță precipitații de până la 40 l/mp și vânt puternic

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!