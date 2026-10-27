Ceremonia a avut loc luni, la London Palladium Theatre, și a fost prima dată când organizatorii au mutat-o din Paris. A fost ediția cu numărul 70, în care a fost comemorat Sir Stanley Matthews, primul câștigător al Balonului de Aur în 1956.

Așadar, Balonul de Aur 2026 a fost câștigat de Harry Kane, starul Angliei și al lui FC Bayern. Pe podium s-au clasat Kylian Mbappe, fotbalistul lui Real Madrid, și Lamine Yamal, tânărul star al lui FC Barcelona.

Reacție categorică după ce Kane a câștigat Balonul de Aur: ”Până acum noi am fost obișnuiți cu asta”

La VOYO SPORT LIVE pe VOYO SPORT 1 s-a discutat și despre ceremonia de seara trecută, iar Cristi Pulhac, fost internațional român, a ținut să puncteze că, statistic, Harry Kane a meritat să obțină marele premiu.

”Cred că noi am fost obișnuiți cu câștigarea Balonului de Aur de un jucător care a fost geniu. Mă refer aici la Ronaldo și Messi, care ne-au încântat. Ronaldinho. Genii de genul ăsta au câștigat Baloanele de Aur în ultimul timp.

Statistic, Kane merita. A influențat probabil și vârsta și toate rezultatele pe care le-a avut în ultimul timp și în acest sezon. Cred că e un jucător mai mult de echipă el. Nu a fost un geniu. A fost un jucător care ți-a dat foarte multe goluri, dar nu e un jucător decisiv care să te încânte cum erau Ronaldinho, Ronaldo, Messi”, a spus Cristi Pulhac.

Postarea făcută de Tottenham în miez de noapte, după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur

Harry Kane a obținut prima poziție în ierarhia trofeului. Așa cum era de așteptat, atacantul a mulțumit tuturor cluburilor care l-au format, printre acestea numărându-se și Tottenham.

Atacantul a adunat 435 de meciuri, a marcat 280 de goluri și a contribuit cu 63 de pase decisive la formația din Londra, fiind astfel o adevărată legendă a clubului. În ciuda cifrelor foarte bune, niciun trofeu nu a fost cucerit alături de Spurs.

În ciuda lipsei trofeelor, Tottenham a venit, la scurt timp după ce Harry Kane a primit distincția, cu un mesaj de felicitare. Mai exact, pe contul oficial de X, londonezii au postat o fotografie cu atacantul, mesajul alăturat fiind: „Felicitări, Harry Kane! Unul dintre noi!”.

Clasamentul final de la Balonul de Aur