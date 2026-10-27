Ceremonia a avut loc luni, la London Palladium Theatre, și a fost prima dată când organizatorii au mutat-o din Paris. A fost ediția cu numărul 70, în care a fost comemorat Sir Stanley Matthews, primul câștigător al Balonului de Aur în 1956.
Așadar, Balonul de Aur 2026 a fost câștigat de Harry Kane, starul Angliei și al lui FC Bayern. Pe podium s-au clasat Kylian Mbappe, fotbalistul lui Real Madrid, și Lamine Yamal, tânărul star al lui FC Barcelona.
Reacție categorică după ce Kane a câștigat Balonul de Aur: ”Până acum noi am fost obișnuiți cu asta”
La VOYO SPORT LIVE pe VOYO SPORT 1 s-a discutat și despre ceremonia de seara trecută, iar Cristi Pulhac, fost internațional român, a ținut să puncteze că, statistic, Harry Kane a meritat să obțină marele premiu.
”Cred că noi am fost obișnuiți cu câștigarea Balonului de Aur de un jucător care a fost geniu. Mă refer aici la Ronaldo și Messi, care ne-au încântat. Ronaldinho. Genii de genul ăsta au câștigat Baloanele de Aur în ultimul timp.
Statistic, Kane merita. A influențat probabil și vârsta și toate rezultatele pe care le-a avut în ultimul timp și în acest sezon. Cred că e un jucător mai mult de echipă el. Nu a fost un geniu. A fost un jucător care ți-a dat foarte multe goluri, dar nu e un jucător decisiv care să te încânte cum erau Ronaldinho, Ronaldo, Messi”, a spus Cristi Pulhac.
Postarea făcută de Tottenham în miez de noapte, după ce Harry Kane a câștigat Balonul de Aur
Harry Kane a obținut prima poziție în ierarhia trofeului. Așa cum era de așteptat, atacantul a mulțumit tuturor cluburilor care l-au format, printre acestea numărându-se și Tottenham.
Atacantul a adunat 435 de meciuri, a marcat 280 de goluri și a contribuit cu 63 de pase decisive la formația din Londra, fiind astfel o adevărată legendă a clubului. În ciuda cifrelor foarte bune, niciun trofeu nu a fost cucerit alături de Spurs.
În ciuda lipsei trofeelor, Tottenham a venit, la scurt timp după ce Harry Kane a primit distincția, cu un mesaj de felicitare. Mai exact, pe contul oficial de X, londonezii au postat o fotografie cu atacantul, mesajul alăturat fiind: „Felicitări, Harry Kane! Unul dintre noi!”.
Clasamentul final de la Balonul de Aur
- 1. Harry Kane
- 2. Kylian Mbappe
- 3. Lamine Yamal
- 4. Rodri
- 5. Lionel Messi
- 6. Khvitcha Kvaratskhelia
- 7. Ousmane Dembele
- 8. Erling Haaland
- 9. Michael Olise
- 10. Fabian Ruiz
- 11. Jude Bellingham (Real Madrid)
- 12. Pau Cubarsi (Barcelona)
- 13. Achraf Hakimi (PSG)
- 14. Vitinha (PSG)
- 15. Declan Rice (Arsenal)
- 16. Ferran Torres (PSG)
- 17. Vinicius (Real Madrid)
- 18. Marc Cucurella (Real Madrid)
- 19: Joao Neves (PSG)
- 20. Willian Pacho (PSG)
- 21. Gabriel (Arsenal)
- 22. Lautaro Martinez (Inter Milano)
- 23. Nuno Mendes (PSG)
- 24. Luis Diaz (Bayern Munchen)
- 25. Marquinhos (PSG)
- 26. Dayot Upamecano (Bayern Munchen)
- 27. Bruno Fernandes (Manchester United)
- 28. Julian Quinones (Al-Qadisiyah)
- 29. Willian Saliba (Arsenal)
- 30. Sadio Mane (Al-Nassr)