Fundașul român născut în Franța, la Marseille, a ajuns în Portugalia în vara anului 2025, după ce a evoluat la AC Ajaccio, iar acolo a avut evoluții apreciate. Drept urmare, cota sa de piață a crescut semnificativ, până la patru milioane de euro.
Tony Strata este monitorizat de cluburile mari din Portugalia
Cluburile mari îl monitorizează atent pe Tony Strata în această perioadă. Conform Digi Sport, Sporting Lisabona, Braga și Benfica, trei dintre cele mai mari cluburi din Portugalia, s-au interesat deja de fundașul dreapta în vederea unui viitor transfer.
Vitoria Guimaraes ar fi gata să renunțe la jucătorul său dacă va primi o sumă pe măsura așteptărilor, dar momentan nu există o propunere concretă pe adresa clubului pentru Tony Strata.
Fotbalistul a debutat la naționala României cu Gică Hagi pe bancă. ”Regele” l-a aruncat în joc în amicalul câștigat cu Țara Galilor în iunie (2-1), iar apoi în ultimele nouă minute ale partidei cu Bosnia din UEFA Nations League (2-4).
- Până să ajungă la naționala României, Tony Strata a mai evoluat pentru reprezentativele U20 și U21.
Lotul preliminar al României pentru ultimele meciuri din Liga Națiunilor, cu Polonia și Bosnia
- PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 11/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);
- FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 6/0), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 47/1), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 3/0);
- MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 36/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0);
- ATACANȚI: Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 30/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 30/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0).