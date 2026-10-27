Fundașul român născut în Franța, la Marseille, a ajuns în Portugalia în vara anului 2025, după ce a evoluat la AC Ajaccio, iar acolo a avut evoluții apreciate. Drept urmare, cota sa de piață a crescut semnificativ, până la patru milioane de euro.

Tony Strata este monitorizat de cluburile mari din Portugalia

Cluburile mari îl monitorizează atent pe Tony Strata în această perioadă. Conform Digi Sport, Sporting Lisabona, Braga și Benfica, trei dintre cele mai mari cluburi din Portugalia, s-au interesat deja de fundașul dreapta în vederea unui viitor transfer.

Vitoria Guimaraes ar fi gata să renunțe la jucătorul său dacă va primi o sumă pe măsura așteptărilor, dar momentan nu există o propunere concretă pe adresa clubului pentru Tony Strata.

Fotbalistul a debutat la naționala României cu Gică Hagi pe bancă. ”Regele” l-a aruncat în joc în amicalul câștigat cu Țara Galilor în iunie (2-1), iar apoi în ultimele nouă minute ale partidei cu Bosnia din UEFA Nations League (2-4).

Până să ajungă la naționala României, Tony Strata a mai evoluat pentru reprezentativele U20 și U21.

Lotul preliminar al României pentru ultimele meciuri din Liga Națiunilor, cu Polonia și Bosnia