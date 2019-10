Reactia lui Becali dupa ce Coman a fost pus pe lista de transferuri de Man City! "Au fost discutii. Asa cresc eu pretul!"

Presa din Anglia a anuntat ca Florinel Coman se afla pe lista de transferuri de la Manchester City.

Englezii au anuntat azi ca Florinel Coman e pe lista lui Manchester City, iar Gigi Becali a oferit o prima reactie dupa anuntul din Anglia.

Patronul FCSB a anuntat ca, in acest moment, vrea 30 de milioane plus 30% dintr-un eventual nou transfer pentru Coman.

Mai mult, Becali a spus ca a avut oferta concreta pentru Mbappe de la Sporting in aceasta vara.

"Au fost niste discutii cu niste oameni pentru Coman. Era vorba ca Florinel Coman sa fie cumparat de un club detinut de City. Sa fie luat prin acel club. Era vorba de o echipa din Portugalia, Sporting sau Porto. Nu mai stiu sigur.

Eu am cerut atunci 20 de milioane de euro. Acum vreau 30. Asa cresc eu pretul. Daca mai da doua goluri la echipa nationala, cer 50 de milioane. Florinel Coman are 21 de ani si va creste mult. Va costa 200 de milioane in doi ani. Acum vreau 30 de milioane si 30% dintr-un viitor transfer", a declarat Becali pentru GSP.

Mbappe de Romania ar putea prinde transferul carierei. Jucatorul de 21 de ani este pe lista de transferuri a celor de la Manchester City, scrie Daily Mail.

Publicatia britanica scris ca oficiali ai echipei din Premier League au venit de mai multe ori in Romania pentru a-l monitoriza pe Coman si sunt pregatiti sa faca o oferta pentru jucatorul roman.