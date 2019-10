Pretul lui Coman A EXPLODAT dupa show-ul facut cu Hermannstadt! Reactia imediata a lui Becali: "Nu v-am zis eu?!"

Florinel Coman a fost omul meciului in confruntarea Hermannastadt - FCSB.

Atacantul a dat doua goluri si a pasat decisiv la celelalte doua reusite ale ros-albastrilor a victoriei cu 4-0.

Gigi Becali a revenit la calcule dupa meciul excelent facut de Coman. Patronul FCSB a dezvaluit ca nu a vrut sa-l dea pe Mbappe de Romania cu 10 milioane, pentru ca e convins ca va da lovitura financiara dupa vanzarea jucatorului.

Coman va ajunge la echipe mari din Europa, dupa cum spune patronul FCSB, iar pretul lui la plecarea de la FCSB ar putea ajunge chiar la 70 de milioane de euro, sustine Becali.

"Am cerut 10 milioane, ei au dat 8. Dupa doua saptamani au venit si au spus ca dau 10 milioane de euro si am cerut 20. Si au spus 'Cum 20, n-a fost 10?' Nu v-am zis eu cu Coman ca negociez din 10 in 10?

Daca Florinel Coman joaca asa si la echipa nationala si noi castigam campionatul si mai jucam si in Liga Campionilor, iau 50 de milioane. Poate 70. Coman la 25 de ani o sa-l vedem la marile echipe ale Europei. Mi-e greu si mie sa-l tin ca o sa vina oferte, dar daca ar fi dupa mine l-as vinde peste doi ani sa cer 60-70 de milioane pe el. Poate 100... Lumea spune ca Becali vorbeste aiurea, ca de unde 4 milioane, de unde 7 milioane. Am dat cu 10, am dat cu 9, am dat cu 8. Acum am sarit la sume din 10 in 10", a declarat Becali la Look Plus.