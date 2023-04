Derby-ul rundei s-a încheiat cu victoria Rapidului, scor 1-0. Alexandru Albu a fost unicul marcator al meciului în minutu 21, după ce l-a învins pe Ștefan Târnovanu cu un șut la firul ierbii.

Reacția lui Andrei Cordea, după Rapid - FCSB: „Se întâmplă să mai și ratezi”

Andrei Cordea a vorbit după meci despre evoluția echipei și a evidențiat faptul că FCSB a practicat, totuși, un fotbal bun, în ciuda rezultatului negativ de pe tabela de marcaj.

„Cred că am practicat un fotbal bun. Am avut multe ocazii. Din păcate nu am reușit să marcăm. Cred că meritam să înscriem cel puțin un gol și altfel eram acum. Vom merge înainte. Sunt convins că încă nu e nimic gata. De acum încolo ne dorim să câștigăm tot până la final.

Se întâmplă să mai și ratezi. Mi-au intrat multe goluri. Astăzi am ratat. Dar, mă antrenez foarte bine, sunt un băiat serios și știu ce am de făcut. Dar, uite că la meci câteodată nu-ți iese. Important e să mergi mai departe, pentru că rezultatele bune o să vină.

Poate că sunt puțin frustrat. Am zis, poate meritam mai mult astăzi. Am ratat mult, se întâmplă, este fotbal. Nu cred că meritam să pierdem azi. Am vorbit și cu câteva persoane din staff. Mi-au spus că nu au ce să-mi reproșeze, pentru că mă antrenez.

Chiar și Pinti mi-a zis că în viața unui sportiv se întâmplă lucruri d-astea. Mereu îmi voi vedea de treaba mea. Mă voi antrena 100%. E normal ca în cariera de fotbalist să prinzi două-trei meciuri în care nu-ți iese jocul”, a spus Andrei Cordea după meci.

Cum arată play-off-ul Superligii