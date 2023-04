„Am început foarte prost! Am făcut injecții la pauză!” Florinel Coman, discurs tranșant după înfrângerea cu Rapid: „Ați văzut cum am sărit, nu?!”

Giuleștenii au reușit să se impună în meciul de pe teren propriu cu FCSB datorită golului marcat de Alexandru Albu, în minutul 21. Partida a fost una tensionată, dar și spectaculoasă totodată, cu roș-albaștrii având mari ocazii la poarta lui Horațiu Moldovan, care a avut o seară extrem de bună, salvându-și echipa cu parade spectaculoase.

FCSB a suferit prima înfrângere din play-off și nu a reușit astfel să profite de meciul pierdut de CFR Cluj cu Farul pentru a urca pe poziția a doua.

Florinel Coman: „Am făcut injecții la pauză!”

Florinel Coman a vorbit la finalul meciului, mulțumit de jocul prestat de echipă, însă nemulțumit de rezultat. Fotbalistul roș-albaștrilor este de părere că o remiză ar fi fost echitabilă.

„Am făcut un fotbal bun în această seară, în repriza a doua mai ales. Am început foarte prost meciul, dar cred eu că egalul era echitabil. Fanii noștri au fost super, țin să îi felicit pe această cale. Sunt stadioane de 14.000 de locuri până la urmă, da, au fani, cântă foarte ok, nu am ce să spun.

Din păcate nu am reușit să luăm cele 3 puncte, important e că am avut ocazii, dacă nu aveam puteam spune că am făcut un meci foarte slab, și eu am avut acea ocazie foarte mare, îmi pare rău. Puteam face pasul în această seară, dar a fost o deplasare grea, un derby, nu se ține cont de locul în clasament, dacă treceam peste CFR stăteam altfel de vorbă. Dacă am fi marcat în a doua repriză

Clinciuri, în minutul 3, ați văzut cum am sărit, trei metri, nu? Din minutul 5 nu am mai putut să sprintez, am făcut injecții la pauză, am luat un antiinflamator. Nu, a fost super arbitrajul, îl felicit, a arbitrat foarte bine. Da, trebuie să credem în noi, nu se știe niciodată.

Sunt echipe foarte bune în play-off, cam cele mai bune care puteau intra, oricine poate bate pe oricine, e un play-off care se joacă, un meci spectaculos în această seară. Mă așteptam să îi vedem așa oarecum, și noi când am jucat în campionat cu ei eram într-o situație foarte proastă și am reușit să îi batem la toate capitolele.

Mergem cu gândul de a lua trei puncte cu orice preț, nu va conta jocul pe care îl vom arăta la Craiova, contează punctele”, a declarat Florinel Coman la finalul meciului.

În următoarea etapă, FCSB joacă în deplasare cu Universitatea Craiova.

Clasament play-off după etapa a 5-a

1. Farul - 42 puncte

2. CFR Cluj - 38 puncte

3. FCSB - 37 puncte

4. Universitatea Craiova - 35 puncte

5. Rapid București - 31 puncte

6. Sepsi Sf. Gheorghe - 24 puncte