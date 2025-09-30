Campioana a ajuns la două victorii în acest sezon de Superligă și ocupă locul 11, cu zece puncte. Acum, FCSB este la opt puncte de zona play-off-ului și vrea să se apropie de locurile fruntașe.



Alexandru Musi (21 de ani) a plecat de la FCSB și a fost transferat la Dinamo, după ce Gigi Becali a decis să-l cedeze în schimbul lui Dennis Politic.



Alexandru Musi o vrea pe FCSB în play-off



Din cantonamentul de la Săftica, internaționalul de tineret a comentat situația fostei sale echipe și spune că își dorește ca FCSB să prindă play-off-ul la finalul celor 30 de etape din sezonul regulat.



„Nu mă așteptam, știm cu toții că FCSB a câștigat campionatul sezonul trecut. Cred că nimeni nu se aștepta ca FCSB să fie pe ultimele locuri.



(n.r. - Tu îi vrei în play-off?) Da! Cred că știi deja de ce, pentru că este un derby, acolo poți să spui că te simți fotbalist, când joci un derby”, a spus Musi, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru reporterul PRO TV Matilda Popa.



În primele 11 etape din Superligă, Musi a reușit să înscrie de trei ori pentru Dinamo și să ofere alte două pase decisive.



În următoarea etapă din campionat, Dinamo va juca în deplasare cu Unirea Slobozia, în timp ce FCSB va primi vizita celor de la Universitatea Craiova.

