Cele două echipe și-au dat întâlnire la Arad pe ”Francisc von Neuman” sâmbătă după-amiază, de la ora 16:00, în etapa cu numărul nouă din sezonul regulat al Superligii României.



La capătul celor 90 de minute, UTA și FC Argeș au împărțit punctele, după ce piteștenii au condus cu 3-0. Arădenii, însă, au revenit fabulos pe tabela de marcaj.



Reacția lui Adrian Mihalcea după nebunia cu FC Argeș: ”Gândiți-vă ce ar fi însemnat să pierdem azi”



Adrian Mihalcea, antrenorul lui UTA, a sugerat după meci că echipa sa, în ciuda faptului că a revenit de la 0-3, nu ar fi meritat să câștige confruntarea. Tehnicianul a precizat și că primele 30 de minute au fost un calvar pentru el.



”Un meci nebun. L-am început în genunchi. Am fost conduși de o echipă agresivă. Mă bucur că am schimbat fața jocului.



E un rezultat echitabil. Nu cred că am fi meritat mai mult. E un rezultat bun pentru noi. În primele 30 de minute m-au năucit. Foarte greu să fiu rațional.



Sunt jucători importanți și cei care au ieșit, și cei care au intrat. Am reușit să întoarcem rezultatul care părea imposibil. Rămân importanți. Sperăm să ducem aceste săptămâni. Accidentările ne-au schimbat planurile.



Eu sunt un antrenor de la a nu primi gol. Vreau să plec de la 0-0. Acum plec de la 0-3. Au trecut 9 etape. Lucrurile nu s-au schimbat mult. Sunt 3-4 echipe în buza play-off-ului care pot emite pretenții.



După un dezastru la Rapid, gândiți-vă ce ar fi însemnat să pierdem azi”, a spus Mihalcea după jocul de la Arad.

