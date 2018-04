Reactia CFR-ului dupa ce Mihai Stoica a anuntat ca Dan Petrescu "a semnat in China". Ce spune Mara

Mihai Stoica, directorul sportiv al stelistilor, spune ca "a auzit ca Dan Petrescu a semnat un contract cu o echipa din China" (DETALII AICI)

Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Mihai Stoica a aruncat in public un zvon cu totul neasteptat. "Am auzit ca Dan Petrescu a semnat in China si va pleca acolo la vara", a spus el la Digisport.

Bogdan Mara, oficial al formatiei din Gruia, a reactionat la scurt timp.

"Nu am auzit nimic despre plecarea lui Dan Petrescu in China. Tocmai a semnat prelungirea contractului cu CFR", a spus Mara, citat de Digisport.

CFR a anuntat in aceasta saptamana ca Dan Petrescu si-a prelungit contractul pana in 2020.

Petrescu a mai antrenat in China, castigand Cupa cu Jiangsu Suning, formatie pregatita in prezent de Cosmin Olaroiu.