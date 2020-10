Razvan Lucescu, convins ca s-a dorit eliminarea lui Al-Hilal din Champions League: "A fost o excludere!"

Antrenorul roman a vorbit despre excluderea echipei sale din Liga Campionilor Asiei.

In urma cu cateva saptamani la echipa lui Lucescu a fost depistat focar de coronavirus. Antrenorul roman nu a avut jucatori sanatosi disponibili si a fost nevoit sa trimita 3 portari in teren. Din cauza focarului de la echipa, Al-Hilal a fost eliminata din copetitie, chiar daca a castigat grupa in Champions League.

"Nu a fost o eliminare, a fost o excludere. Noi am castiga grupa in Champions League. A fost o intentie clara de a ne scoate pe noi si de a favoriza o alta echipa, nu stiu pe care, banuiesc, dar este incredibil.

Finala Champions League se joaca in decembrie, noi castigasem grupa, timp suficient pentru optimi, sferturi si semifinale era ca sa poata fi reprogramate. In Japonia, China, Australia nici macar nu au inceput jocurile. Mi se pare o foarte mare nedreptate facuta contra noastra, pentru ca aratam si de aceasta data ca avem forta. De fiecare data cand mi s-a intamplat o nedreptate, am avut si un succes imens in anul urmator", a declarat Razvan Lucescu.

In acel moment, la echipa antrenorului roman au fost depistate 18 cazuri de COVID-19.