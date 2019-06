RAZBOI la Craiova! Suporterii cer inlocuirea URGENTA a lui Papura: "Craiova vrea campionatul la fotbal, nu la snooker!"

O factiune a fanilor Craiovei se revolta.

'Gruppo Capitala' i-a trimis un mesaj dur patronului Rotaru, pe care-l acuza de lipsa comunicarii si de erorile de management din ultimele luni.

Suporterii sunt nemultumiti de numirea lui Corneliu Papaura pa banca CS Universitatea si cer un nume care sa ofere garantii in lupta pentru titlu.

"Universitatea a ajuns intr-un punct in care are nevoie de planuri marete, care e pot realiza doar cu oameni capabili pe banca tehnica. Cel ce se afla in continuare (spre stupefactia noastra) pe acel post si-a demonstrat incompetenta in nenumarate randuri. Un om care nu este pasionat de fotbal, un om care a dat gres cu zeci de jucatori (sa nu ii luam tot meritul, ajutat de alti scouteri de prima mana), un om cu un CV mai slab decat orice antrenor din primele doua ligi din Romania, nu are cum sa fie alegerea potrivita. Daca ai nevoie de 'yes-man' il poti angaja personal. Dar nu poti sa pacalesti suporterii Stiintei.

Stiinta nu e jucaria voastra, respectati suporterii sau consecintele se vor observa cu usurinta la primele meciuri. Este doar un avertisment, un semnal de alarma. Craiova vrea campionatul! La fotbal, nu la snooker", scriu suporteiri Craiovei in comunicat.