CRAIOVA - VIITORUL 1-2 | Corneliu Papura uimeste dupa infrangerea cu Viitorul si ratarea podiumului! "Atat s-a putut"

Craiova a pierdut partida cu Viitorul, scor 1-2.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Viitorul s-a impus in ultimele patru meciuri impotriva Craiovei, doua in Cupa Romaniei si doua in campionat. Dupa infrangerea din aceasta seara, oltenii termina campionatul pe locul 4 si spera la o victorie a Viitorului in finala Cupei, pentru a merge in preliminariile UEFA Europa League.

Corneliu Papura l-a inlocuit pe Mangia si a sperat ca poate castiga campionatul, insa a terminat sezonul in afara podiumului. Tehnicianul oltenilor a vorbit la finalul partidei cu Viitorul, spunand ca isi va sustine adversara din aceasta seara in finala Cupei Romaniei.

"La un asemnea meci mi se pare un gest care nu trebuia sa existe. Aveam sanse sa castigam 11 la 11. Atat timp cat am putut sa tinem un ritm bun, adversarul nu s-a apropiat de poarta.

(N.r. Ati vorbit cu Ferreira?) In general, dupa meci evit orice discutie. O sa analizam si o sa vedem despre ce este vorba. Din ce am inteles, a fost cartonas rosu.

Atat s-a putut! A contat si plecarea lui MItrita, accidentarea lui Koljic. Am avut foarte multe accidentari pe final de sezon, jucatori suspendati, toate au mers impotriva noastra

Vom fi fanii Viitorului in finala Cupei. Sunt o echipa foarte buna", a spus Corneliu Papura la finalul partidei.

"Ma bucur sa sunt sanatos, putea sa imi rupa piciorul!"

Tiago Ferreira l-a lovit fara minge pe portarul Viitorului, Valentin Cojocaru. Elevul lui Gica Hagi a vorbit la finalul partidei despre incidentul care i-a adus cartonasul rosu fundasului portughez.

"Nici eu nu stiu. Sunt bucuros ca sunt sanatos, pentru ca mi-a prins aparatoarea. Daca nu o aveam, putea sa imi rupa piciorul. Am vrut sa ii dau mingea si el a venit si m-a lovit. Nu asa se joaca fotbalul... noi jucam un fotbal curat", a spus Valentin Cojocaru la finalul partidei