Gigi Becali s-a asigurat ca nu va fi blat la Craiova - CFR: "Am vorbit cu Rotaru!" Patronul FCSB isi pune toate sperantele in echipa lui Papura: "Eu fac calcule de patron"

FCSB are nevoie de victoria Craiovei cu CFR Cluj pentru a lupta cu titlul pe masa in ultima etapa.

FCSB a invins cu 5-1 Sepsi in penultima etapa din play-off-ul Ligii 1, insa are nevoie ca Universitatea Craiova sa castige la Cluj derby-ul cu CFR. Astfel, stelistii ar juca in ultima etapa cu titlul pe masa.

Patronul FCSB isi pune toate sperantele intr-o victorie a Craiovei, despre care a spus ca e convins ca va juca la victorie, iar explicatia sta in faptul ca oltenii se lupta cu Viitorul lui Hagi pentru pozitia a 3-a in clasament, care asigura prezenta in Europa.

Gigi Becali e convins ca la Cluj nu poate fi facut niciun blat, iar pentru a se asigura de acest lucru a dezvaluit ca a vorbit cu patronul Craiovei, Mihai Rotaru, chiar inaintea acestui meci.

"Craiova are nevoie de victorie ca sa scape de Viitorul. Stiu calculele. Rotaru e matematician, nu ii fac jurnalistii calculele. El stie ca, daca maine bate pe CFR si Viitorul face un egal, e bine. Craiova e o echipa cu pretentii. Trebuie sa rezolve calificarea in cupele europene. Eu fac calcule de patron.

Am incredere ca au nevoie ei, nu ca ar juca pentru mine. Eu am vorbit cu Rotaru, ne-am impacat. Ei si cand au jucat cu Viitorul, acum 2 ani, nu au facut blat, dar au pus copiii sa joace", a spus Gigi Becali la DigiSport.