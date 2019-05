Papura loveste din nou! Chiar daca Mondialul de snooker s-a terminat, tot nu s-a uitat la semifinalele memorabile din Champions League: ce a facut la pauza meciului Ajax - Tottenham

Papura ar avea o mare problema daca ajunge cu Craiova in Champions League.

Meciurile incep la 10 seara. N-a vazut calificarea lui Tottenham in finala Ligii.

"Am inchis televizorul la 2-0. Ce sa mai vezi?! Si cand am vazut 3-2 am zis ca-i gresit. Dimineata, vorbesc foarte serios. Eu am vazut mai mult pe CFR cu Sepsi, cu Viitorul, mai putin Europa League sau Champions League", a marturisit Papura.

Patronul oltenilor vrea sa-l tina pe Papura si din vara.

Craiova poate ramane fara italieni. Dupa Mangia, poate pleca si Pigliacelli. Are oferta din Serie A.

"Daca presedintele imi zice sa stau aici 10 ani, 15 ani, 20 de ani, eu stau aici pentru ca sunt bine", spune Pigliacelli.