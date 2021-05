"Raul si-ar dori altceva!" Albentosa ii intoarce spatele lui Mititelu. Anuntul facut de impresarul fotbalistului

Dorit de FCU, Albentosa ezita sa mearga in Banie.

Dupa un final de sezon excelent alaturi de Dinamo, Albentosa s-a despartit de gruparea din "Groapa", iar acum este in cautarea unui nou club.

Nou-promovata FCU Craiova a pus ochii pe jucatorul cu zece meciuri in tricoul lui Dinamo in acest sezon, insa fundasul spaniol nu pare tentat sa accepte oferta lui Mititelu Jr.

Marius Avram, impresarul lui Albentosa, a confirmat interesul lui FCU pentru jucator, insa sustine ca spaniolul tinteste un contract in Turcia sau in zona araba.

"Are oferta de la Craiova, facuta in urma cu 10 zile. Negocierile nu sunt atat de avansate pentru ca Raul si-ar dori altceva, pentru un salariu mai mare, in zona araba sau in Turcia", a declarat Marius Avram, impresarul lui Albentosa, pentru ProSport.