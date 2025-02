Într-un meci disputat pe un teren dificil, cele două echipe și-au împărțit punctele: moldovenii au deschis scorul prin Mitrov (12’), iar dinamoviștii au restabilit egalitatea prin Cătălin Cîrjan (45’).



Cu acest rezultat, Dinamo a avansat temporar pe prima poziție a clasamentului, cu 45 de puncte. Este urmată îndeaproape de U Cluj (44p) și de rivalele CFR Cluj și FCSB (43p fiecare), însă „câinii roșii” au și un meci în plus disputat.



Raul Opruț: „Mergem înainte, trebuie să ne păstrăm forma”



După meci, fundașul dinamovist Raul Opruț a analizat partida și a anunțat că Dinamo își menține obiectivul de a continua seria rezultatelor pozitive.



„Venim după două deplasări, trei meciuri, șapte puncte. Nu putem spune că suntem nemulțumiți. Am luptat și astăzi, a fost un teren ok, Botoșani a făcut un meci bun. În a doua repriză am dominat noi. Ne bucurăm că nu am pierdut, mergem înainte. Avem un meci acasă și vrem cele trei puncte”, a declarat Opruț.



Fundașul stânga a evidențiat și problemele echipei în fața porții, acolo unde dinamoviștii au avut dificultăți în luarea celor mai bune decizii.



„Cred că în ultima treime ne-au lipsit deciziile bune, calitatea, poate și din cauza oboselii. În multe meciuri am avut situații de a marca, dar nu am luat cea mai bună decizie”, a explicat jucătorul lui Dinamo.



Opruț despre lupta la titlu: „Oricine ajunge în play-off are o șansă la campionat”

Dinamo se pregătește acum pentru un nou meci important, împotriva campioanei de acum doi ani, Farul Constanța, o echipă aflată în dificultate în acest sezon. Opruț este conștient de miza partidei și avertizează că duelul va fi unul echilibrat.



„Se anunță un meci de „care pe care”. Cei de la Farul nu au un sezon foarte reușit, dar au jucători de calitate, de echipă națională. Jucăm acasă, trebuie să continuăm seria rezultatelor bune”, a spus fundașul.



În ceea ce privește lupta pentru play-off, Opruț speră ca echipele de tradiție să fie prezente în fazele superioare.



„Sper ca toate echipele de tradiție din România să ajungă în play-off. Se anunță un play-off incendiar, cu stadioane pline – asta își dorește toată lumea. Vedem cu câte puncte intrăm, dar eu cred că oricine ajunge acolo are o șansă la campionat”, a mai spus dinamovistul.



„Mereu avem suporteri, Dinamo este iubită peste tot în România. Ne bucurăm că fanii au fost alături de noi. A fost foarte, foarte frig, dar nu ne-au lăsat niciodată la greu. Ne dau energia în plus să dăm mai mult pe teren”, a încheiat fundașul.



Cum arată clasamentul din Superliga