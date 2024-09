Raul Opruț vede partea plină a paharului după eșecul cu U Cluj: ”N-au avut vreo ocazie în prima repriză!”

Raul Opruț: ”Ei nu au avut vreo ocazie în prima repriză!”

Raul Opruț, fundașul celor de la Dinamo, s-a declarat mulțumit de prestația echipei, chiar dacă alb-roșii se întorc la București fără niciun punct.

Fotbalistul a transmis că este optimist având în vedere cum se prezintă echipa și crede că Dinamo putea câștiga în fața celor de la U Cluj având în vedere cum s-au desfășurat ostilitățile cel puțin în prima repriză.

”Un meci echilibrat, am făcut un joc foarte bun în prima repriză, ei nu au avut vreo ocazie. Din păcate, nu am reușit să înscriem, iar ei după ce au marcat au știut să gestioneze meciul. Au făcut o a doua repriză mai bună. A fost un meci echilibrat, un derby. Din păcate am pierdut, mergem înainte. Am făcut multe lucruri bune mai ales în prima repriză, sper să continuăm așa. Ne vom odihni două-trei zile, apoi începe din nou campionatul și trebuie să câștigăm acasă.

E fotbal, și ei sunt buni, se întâmplă să ai momente bune tu, momente bune adversarul. Nu vreau să dau vina pe prospețime, așa a fost să fie. Nu am reușit să găsim cele mai bune soluții pentru a pune pericol la poarta lor. Sunt puncte pozitive. Am avut cinci deplasări foarte grele, am adunat 12 puncte, puteam avea mai multe, dar trebuie să continuăm”, a spus Raul Opruț la finalul jocului.

Clasamentul din Superliga României