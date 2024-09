Dinamo Bucureşti a învins în deplasare formaţia poloneză Orlen Wisla Plock, cu scorul de 28-26 (12-11), miercuri seara, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin.

Campioana României, care a obţinut a doua victorie în tot atâtea etape, a controlat jocul, iar la pauză a avut un gol avans pe tabelă, 12-11. Cu un sfert de oră înainte de final, Dinamo avea deja un avantaj de patru goluri, 24-20, iar în min. 55 ecartul a crescut, 25-20. În ultimele minute s-au jucat cu garda jos, astfel că golurile au venit pe bandă rulantă.

Golurile dinamoviştilor au fost înscrise de Stanislav Kasparek 5, Haukur Thrastarson 4, Frederik Ladefoged Blazejewicz 3, Haniel Vinicius Inoue Langaro 3, Alex Pascual Garcia 3, Ali Zein 3, Andre Gomes 2, Branko Vujovic 1, Darko Djukic 1, Miklos Rosta 1, Andrii Akimenko 1, Yoav Lumbroso 1.

Portarul Vladimir Cupara a avut 9 intervenţii (26,47%) VEZI VIDEO MAI JOS! Pentru gazde au înscris Michal Daszek 7 goluri, Zoltan Szita 4, Dawid Dawydzik 4, Mitja Janc 2, Leon Susnja 2, Miha Zarabec 2, Gergo Fazekas 2, Lovro Mihic 2, Przemyslaw Krajewski 1. Viktor Hallgrimsson a avut 7 intervenţii (29,17%), iar Mirko Alilovic a apărat un şut (9,09%).

???????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????! ????

???????? The Serbian goalkeeper opens the match with a brilliant save!#CLM #Handball pic.twitter.com/mfEbPrdzsZ