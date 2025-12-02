Convins că Dawa nu mai poate reveni la nivelul optim după ruptura de ligamente încrușișate, Becali a mutat decisiv pe piața transferurilor și l-a acontat pe André Duarte de la Ujpest. Totuși, calculele patronului sunt contrazise vehement de realitatea din teren, expusă chiar de agentul fundașului de 29 de ani.



"E o confuzie la mijloc"



David Jimenez, omul care îi reprezintă interesele lui Dawa, a ținut să clarifice situația medicală a jucătorului său. Acesta a demontat ipoteza conform căreia sezonul ar fi compromis pentru stoper și a avansat un termen de revenire care părea imposibil în urmă cu câteva săptămâni: jumătatea lunii decembrie.



"Joyskim se simte foarte bine și probabil se va întoarce în săptămânile următoare. Cred că a existat o neînțelegere legată de starea medicală a lui Dawa. Probabil se va întâmpla în 10 zile", a spus impresarul, potrivit Digisport.



Mai mult, Jimenez susține că fotbalistul este într-o formă mentală superioară perioadei de dinaintea accidentării din martie 2025: "Este puternic, are multă încredere în el, chiar mai multă decât înainte. Îl respect enorm pe Gigi Becali, dar revenirea se va produce doar când fotbalistul se va simți 200% pregătit".



Dublură pregătită din ianuarie



Indiferent de viteza cu care Dawa se recuperează, compartimentul defensiv al campioanei va suferi modificări în această iarnă. Gigi Becali și-a luat măsuri de precauție și a bătut palma cu André Duarte.



Portughezul de 1,95 metri și-a încheiat conturile cu maghiarii de la Ujpest și s-a alăturat campioanei. Rămâne de văzut cum va gestiona staff-ul tehnic situația din defensivă, în condițiile în care Becali a anunțat deja că nu va mai conta pe camerunez: "La accidentarea pe care a avut-o el, nu ne mai punem baza în el. Revine, dar să vedem cum revine".

