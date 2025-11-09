Diana Șucu, soția patronului de la Rapid, Dan Șucu, a devenit o împătimită a fotbalului după ce soțul ei a devenit acționarul maajoritar al clubului giuleștean.
Rapid s-a impus cu scorul de 2-0 în fața lui FC Argeș și a urcat pe prima poziție a clasamentului din Superliga României.
De atunci, soția afaceristului este surprinsă constant la meciurile echipei, acolo unde îl însoțește pe Dan Șucu, iar în mediul online trimite întotdeauna mesaje de încurajare echipei.
Diana Șucu nu putea rămâne tăcută după ce Rapid a urcat pe prima treaptă a podiumului și, așa cum obișnuiește de fiecare dată, a aplaudat prestația elevilor lui Costel Gâlcă și a ținut să îl felicite și pe antrenor pentru felul în care s-a prezentat echipa.
”Mulțumim, Rapid! Mulțumim, băieți! Mulțumim, Costel Gâlcă”, a fost mesajul transmis de Diana Șucu după ce Rapid a trecut pe prima poziție a clasamentului.
