Reacția Dianei Șucu după ce Rapid a devenit lider în Superliga! Ce a făcut soția patronului

Reacția Dianei Șucu după ce Rapid a devenit lider în Superliga! Ce a făcut soția patronului
Rapid s-a impus cu scorul de 2-0 în fața lui FC Argeș și a urcat pe prima poziție a clasamentului din Superliga României.

Rapid Diana Sucu dan sucu FC Arges
Diana Șucu, soția patronului de la Rapid, Dan Șucu, a devenit o împătimită a fotbalului după ce soțul ei a devenit acționarul maajoritar al clubului giuleștean.

Diana Șucu a reacționat după ce Rapid a devenit lider în Superliga

Ea a furat privirile la Rapid - UTA Arad! Diana Șucu s-a îmbrăcat în alb-vișiniu și a mers în Giulești pentru a susține echipa 
De atunci, soția afaceristului este surprinsă constant la meciurile echipei, acolo unde îl însoțește pe Dan Șucu, iar în mediul online trimite întotdeauna mesaje de încurajare echipei.

Diana Șucu nu putea rămâne tăcută după ce Rapid a urcat pe prima treaptă a podiumului și, așa cum obișnuiește de fiecare dată, a aplaudat prestația elevilor lui Costel Gâlcă și a ținut să îl felicite și pe antrenor pentru felul în care s-a prezentat echipa.

Mulțumim, Rapid! Mulțumim, băieți! Mulțumim, Costel Gâlcă”, a fost mesajul transmis de Diana Șucu după ce Rapid a trecut pe prima poziție a clasamentului. 

