Fost fotbalist la Rapid, Florin Motroc (55 de ani) spune că jucătorii lui Mutu au meritat acest succes. El laudă dăruirea fotbaliștilor, dar în același timp trage un semnal de alarmă și spune că bucuria va dura cel mult trei zile.

Florin Motroc, după Rapid – FCSB 1-0

Motroc spune că experiența din Giulești îl va ajuta foarte mult pe Mutu în cariera sa de antrenor: “De mult timp n-am mai văzut un Rapid atât de agresiv și în foame de a arăta că ce s-a întâmplat în ultimele meciuri a fost ceva accidental. Băieții au avut o atitudine extraordinară. Atunci când dai, primești. Ei au fost răsplătiți, pentru că au fost generoși în ceea ce privește disciplina tactică, dăruire, efort.

Au fost salvați de Horațiu Moldovan în câteva situații, care a avut o zi de excepție. Norocul a fost de partea celor care și-au dorit și care au transpirat mai mult pentru rezultat. A fost o săptămână grea, chiar mă bucur pentru Adi Mutu. A fost un examen de maturitate pentru el. Rapidul îl va schimba foarte mult pe el. Venirea la Rapid va conta mult în formarea lui Adi ca antrenor.

Nu e ușor să gestionezi o echipă a Rapidului, în fața unor suporteri precum cei de la Rapid. El va avea mult de câștigat după această experiență. Îi doresc să stea cât mai mulți ani la Rapid. La Rapid e greu să fie liniște. Am fost prezent la multe momente trăite de tata, la Rapid bucuria asta durează două-trei zile. O spun din experiență”, a declarat Florin Motroc, pentru Sport.ro.

Pentru Rapid urmează alt derby în play-off. Giuleștenii vor primi vizita campioanei en-titre CFR Cluj, pe 1 mai. Elevii lui Mutu ocupă locul 5 în play-off, cu 31 de puncte. Victoria cu FCSB a fost prima obținută de Rapid în play-off. CFR Cluj se află pe locul 2, cu 38 de puncte, la patru lungimi în spatele liderului Farul Constanța.

Ce a spus Mutu după victoria cu FCSB

La finalul derby-ului cu FCSB, Adi Mutu a oferit un interviu spumos. Antrenorul din Giulești i-a acuzat pe jucătorii de la FCSB că se vaită prea mult:

“Am trăit meciul cu emoții. Îmi doream ca echipa mea să câștige. Au fost două reprize diferite. Am fost mai buni în prima repriză, apoi am suferit în repriza a doua, FCSB a dominat. Îmi felicit jucătorii pentru atitudinea din repriza a doua, mă încântă! Nu s-au dat bătut și, chiar dacă am suferit, nu ne-am dat bătuți.

Intrarea lui Onea? A fost cu genunchiul, nu cu talpa! Prea ne văităm la orice, e fotbal! A fost o intrare mai periculoasă, dar e bine că Florinel Coman n-a pățit nimic. La fiecare meci cer o agresivitate pozitivă. Probabil că jucătorii mei au simțit derby-ul”, a transmis Mutu, la finalul jocului.

Rapid a câștigat meciul datorită golului marcat de Alexandru Albu, în minutul 21. Mijlocașul a înscris cu un șut puternic din interiorul careului, după ce Funsho Bamgboye i-a pasat ideal.

