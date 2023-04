Avertismentul lui Neluțu Varga după anunțul lui Becali că se retrage: „Fotbalul românesc o să fie și mai sărac!”

Gigi Becali, patronul echipei FCSB, a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o la „Palat” că se retrage din fotbal și că își dorește să vândă echipa pentru 25 de milioane de euro.

Neluțu varga a declarat că îi pare rău că Becali se retrage din fotbal, subliniind faptul că în fotbalul românesc nu sunt mulți oameni care investesc și că plecarea lui Becali va fi resimțită în mod negativ.

Fotbalul va fi mai sărac fără Becali, crede Neluțu Varga

„Îi înțeleg perfect supărarea lui Gigi Becali, dar eu nu doresc ca acest om sa iasă din fotbal deoarece fotbalul românesc va avea mult de pierdut. Și așa suntem cam puțini cei care ne băgăm banii în fotbal. Sunt eu, Gigi Becali, Mititelu, Dan Șucu, Rotaru, Iftime… E păcat ca Gigi Becali să iasă din fotbal.

Cu toate că suntem rivali, nu îmi doresc ca Gigi Becali să iasă din fotbal. Fără Gigi Becali, fotbalul românesc o să fie și mai sărac. Sper să revină asupra acestei decizii.

Vreți să vă spun ceva? Gigi Becali are dreptate cu sănătatea. Ea e mai presus de toate. Cei peste 60 de ani trebuie sa avem mare grijă cu inima. Nici eu nu m-am simțit bine după meciul de la Constanța (n.r. - 0-1 cu Farul).

Dar a doua zi am analizat mai bine și mi-am dat seama că am vorbit prea la cald despre acele faze. Nu a fost chiar așa cum am zis eu, dar am vorbit la supărare. Îmi doresc din tot sufletul să nu mai fiu nevoit sa vorbesc de arbitraj. Îmi doresc să vorbesc doar de jocul echipei mele”, a spus Neluțu Varga, potrivit Prosport.

Gigi Becali a luat decizia de a se retrage din fotbal după ce FCSB a pierdut meciul cu Radid, din etapa cu numărul cinci din playoff-ul Superligii, scor 1-0, și s-a îndepărtat la cinci puncte de liderul Farul când mai sunt cinci etape de disputat.