„Prea ne văităm din orice!” Reacția lui Adrian Mutu după victoria cu FCSB! Antrenorul Rapidului, pus pe glume: „Nu, n-am pregătit eu meciul!” 

Giuleștenii au bifat prima victorie din play-off, punând astfel capăt seriei de înfrângeri consecutive. Rapid a reușit să câștige datorită golului marcat de Alexandru Albu, la singurul șut pe poartă al rapidiștilor în prima repriză.

Partida s-a desfășurat într-o atmosferă senzațională făcută de fanii Rapidului, care au „căzut la pace” cu Adrian Mutu, după ce în urma înfrângerii cu Sepsi i-au cerut demisia.

Adrian Mutu: „Lor le-am făcut cadou!”

Antrenorul Rapidului a vorbit la finalul meciului despre victoria importantă obținută de echipa sa, mulțumit de rezultat. Mutu a ținut să îl laude pe Horațiu Moldovan pentru paradele superbe pe care le-a avut, iar când a fost întrebat despre intrarea dură a lui Onea la Florinel Coman din startul meciului, acesta a avut un răspuns tranșant.

„O victorie importantă, de moral, a fost inspirat Funsho, a făcut un meci mare, nu doar pentru pasa de gol, dar în general, a muncit mult, a făcut ce trebuie să facă. Cu emoții am trăit finalul, îmi doream ca echipa mea să câștige, cred că au fost două reprize distincte, în prima am fost echipa mai bună, în a doua am suferit.

Vreau să îi felicit pe băieți că au muncit până în ultima secundă, nu s-au dat bătuți, chiar dacă am suferit, important e să aducem cele trei puncte acasă. Nu am făcut voit pasul înapoi, presiunea pusă, faptul că au individualități importante, jucători care joacă foarte bine 1 la 1, ei ne-au obligat.

Moldo a făcut un meci foarte mare și astăzi, toți băieții și-au dorit victoria și au meritat-o. Nu trebuie să vin aici să zic că în fotbal contează doar meciul următor și se uită imediat ce ai făcut, am simțit-o și pe propria piele, atât ca antrenor, cât și ca fotbalist, nu există moment de răgaz, de mâine voi uita acest meci și trebuie să ne concentrăm la cel cu CFR.

Cred că Moldo a făcut un sezon extraordinar, a avut și câteva momente în care nu a fost la nivelul lui, dar a făcut un sezon extraordinar. Nu am făcut cadou nimănui, am făcut cadou celor care țin cu Rapid, atât. Nu ne interesează de Gică, chiar dacă rezultatul le avantajează pe CFR, Farul, poate chiar și pe Craiova, noi ne vedem de treaba noastră.

Europa e un obiectiv pus de noi pentru a găsi o motivație în plus, pentru a putea câștiga fiecare meci. Nu, nu s-a dus cu talpa Onea, ci cu genunchiul, a fost o intrare dură cum e la fotbal, cu VAR, prea ne văităm la orice, într-adevăr a fost o intrare dură, dar mă bucur că e bine Coman. I-am transmis lui Onea să fie mai atent, având galben din minutul 4. (n.r. Ați pregătit meciul mai agresiv?) Nu, nu l-am pregătit eu, l-a pregătit altcineva (n.r. râde). La fiecare meci cer agresivitate pozitivă la minge, probabil au simțit derby-ul, plecând cu șansa a doua pe foaie, așa cum s-a întâmplat pe Arena Națională cu noi, a fost invers acum.

A fost greu din punct de vedere al presiunii, a fost o presiune creată poate artificial pe undeva, Rapid e un club mare”, a declarat Adrian Mutu la finalul meciului.

Clasament play-off Superliga României

Farul Constanța - 39 de puncte (5 meciuri jucate, 3 victorii, 1 egal, 1 înfrângere)

CFR Cluj - 38 de puncte (5 meciuri jucate, 1 victorie, 3 egaluri, 1 înfrângere)

FCSB - 37 de puncte (5 meciuri jucate, 2 victorii, 2 egaluri, 1 înfrângere)

Universitatea Craiova - 35 de puncte (5 meciuri jucate, 2 victorii, 2 egaluri, 1 înfrângere)

Rapid București - 31 de puncte (5 meciuri jucate, 1 victorie, 2 egaluri, 2 înfrângeri)

Sepsi OSK - 24 de puncte (5 meciuri jucate, 1 victorie, 0 egaluri, 4 înfrângeri)

Program etapa a șasea play-off

Sepsi OSK - Farul Constanța, 29 aprilie

Universitatea Craiova - FCSB, 30 aprilie

Rapid - CFR Cluj, 1 mai