"Toată România a văzut!" Alexandru Albu a făcut show după Rapid - FCSB 1-0

Unicul gol al partidei a fost reuşit de Alexandru Albu (21), din pasa lui Funsho Bamgboye.

Rapidiştii au avut câteva intrări dure, la limita cartonaşului roşu, pentru care Răzvan Onea (5) şi Dragoş Grigore (29) au primit doar ''galbene''. FCSB şi-a creat numeroase ocazii de gol în repriza secundă, dar jucătorii săi au fost imprecişi sau portarul Horaţiu Moldovan a fost providenţial.

"Ne-am motivat noi în această săptămână, ne-au motivat suporterii. Eram datori cu o victorie. Cel mai bun declic este într-un derby. Sperăm să mergem pe această linie de acum încolo. Nu ne lăsăm și vrem să urcăm cât mai sus în clasament.

Într-un meci trebuie să și suferi. Asta am făcut și am câștigat. Nu m-am gândit că FCSB ar putea să egaleze. Nimeni nu s-a gândit, nici suporterii noștri. A fost o fază construită, am dat pase în profunzime, am urmărit și am reușit să marchez.

Nu mai e nimic de spus, toată România a văzut ce suporteri avem. Și în deplasare suntem acasă. Nu avem cum să nu ne motivăm. Vom vorbi în vestiar cu căpitanul și antrenorul (n.red. despre primele pregătite de suporteri). Le mulțumim și le mulțumim și pentru că au fost lângă noi.

Moldovan a demonstrat încă o dată că este cel mai bun portar din România. Toți greșim, suntem oameni, dar a arătat din nou că e cel mai bun din România”, a declarat Alexandru Albu, potrivit Digi Sport.

FCSB rămâne pe locul al treilea în clasament, cu 37 de puncte, în timp ce Rapid este pe 5, cu 31 de puncte.

Rapid - FCSB 1-0

RAPID: H. Moldovan - Onea, Săpunaru, D. Grigore, Junior Morais (Florin Ştefan 77) - Al. Albu, Kait, Al. Ioniţă II (Emmers 65) – Sefer (Pănoiu 90), Dugandzic, Funsho Bamgboye. ANTRENOR: Adrian Mutu

FCSB: Târnovanu - Sorescu, Dawa (I. Cristea 46), Tamm, Radunovic – Edjouma (Omrani 46), Şut (Miculescu 85), Olaru - Oct. Popescu, Compagno (Cordea 46), Fl. Coman. ANTRENOR: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Onea 4, D. Grigore 28, Al. Ioniţă II 44, Fl. Ştefan 88 / Omrani 4, Dawa 18, Radunovic 85

Arbitri: Horaţiu Feşnic - Valentin Avram, Alexandru Cerei - Bogdan Dumitrache

Arbitri VAR: Rareş Vidican - Vasile Marinescu

Observator: Dan Victor Berbecaru