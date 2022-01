Rapid - UTA Arad, ora 20:00, LIVE TEXT. Giuleștenii întâlnesc o echipă care nu a mai câștigat din octombrie

Rapid vrea să-și ia revanșa pentru meciul pierdut în ultima etapă cu Universitatea Craiova. O victorie le-ar permite giuleștenilor să se apropie de zona play-off-ului. Diferența dintre Rapid și Farul, ocupanta ultimului loc de play-off, este de doar trei puncte.

Rapid - UTA Arad, ora 20:00. Giuleștenii întâlnesc o echipă care nu a mai câștigat din octombrie

De partea cealaltă, UTA Arad trece prin momente delicate. Are 27 de puncte și a pierdut primul meci din acest sezon, 0-1 cu Gaz Metan Mediaș. Antrenorul Laszlo Balint și-ar fi dorit să plece de la echipă, dar a fost convins, în cele din urmă, să rămână. Arădenii nu au mai câștigat în Liga 1 din luna octombrie.

"Întâlnim o echipă bună, care e lângă noi acolo. Sperăm să ne bucurăm de cele trei puncte. Nu cred că au abandonat lupta pentru play-off și cred că vor juca la victorie.

Stăm bine cu absențele, nimic nou sub soare, așteptăm să își revină cei accidentați. Grigore e ca și până acum, în recuperare. Va reveni curând. Nu s-a schimbat discursul, e vorba de ce ne dorim în vestiar, alături de conducere. Credem că putem mai mult.

Obiectivul clubului rămâne același, dar obiectivul nostru, al celor din vestiar, este intrarea în play-off. Nu cred că am făcut o partidă rea la Craiova, doar că nu am înscris și am luat un gol foarte repede", a spus Mihai Iosif.