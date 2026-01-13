Cotat la 2,4 milioane de euro de site-urile de specialitate, Alex Dobre a bifat la Rapid 55 de apariții în toate competițiile și și-a trecut numele pe tabela de marcaj în 21 de situații.



Rapid i-a fixat prețul lui Alex Dobre: ”Sunt multe cluburi interesante”



Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a explicat că dacă va apărea o ofertă bună pentru Dobre, atunci giuleștenii l-ar putea ceda pe jucător.



O ofertă bună în viziunea lui Victor Angelescu pentru Dobre ar fi 4 milioane de euro, în contextul în care oficialul din Grant a sugerat că a existat o ofertă de 2 milioane refuzată de Rapid.



”Eu nu știu să fi primit ofertă oficială la club pentru Dobre. Știu că sunt multe cluburi interesate. Am avut inclusiv în vară ofertă foarte importantă și nu l-am lăsat să plece, pentru aproximativ 2 milioane de euro.



Nu l-am lăsat pentru că este căpitanul echipei, un jucător foarte important pentru noi și strategia noastră este să mergem pe continuitate și să ținem jucătorii foarte buni, pentru a câștiga un trofeu.



Dacă vine o ofertă de nerefuzat pentru absolut orice jucător, nu ai cum să îl ții în România. Cine vine cu o asemenea ofertă vine și cu un salariu pe măsură, e clar, nu mai poți să îl ții. Pe 2 milioane de euro nu l-am vinde niciodată pe Dobre, dar pe 4 milioane probabil că da!”, a spus Victor Angelescu, potrivit fanatik.

