Vera Dijkmans este o împătimită a sporturilor de contact, iar recent l-a solicitat la un sparring pe campionul din UFC, Alex Pereira.



Videoclipul ci cei doi s-a viralizat rapid pe rețelele de socializare, spre amuzamentul fanilor.



Nu este prima oară când modelul olandez se afișează într-un astfel de context. Pe contul ei de Instagram a postat, în ultimele luni, mai multe videoclipuri cu antrenamentele de kickboxing și MMA.



Vera a devenit populară pe rețelele de socializare, unde a strâns, treptat, din ce în ce mai mulți urmăritori. Pe lângă cei aproape 6 milioane de urmăritori de pe Instagram, aceasta are o comunitate impresionantă și pe Twitter.

