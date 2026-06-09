Rapid are atacant pentru sezonul viitor! Fotbalistul a semnat pentru un sezon

Rapid are atacant pentru sezonul viitor! Fotbalistul a semnat pentru un sezon Superliga Borisav Burmaz
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Vești bune pentru giuleșteni.

TAGS:
Borisav BurmazRapidSuperliga
Din articol

Atacantul sârb Borisav Burmaz a semnat pentru încă un sezon, cu opţiune de prelungire, cu echipa de fotbal FC Rapid Bucureşti, a anunţat, marţi, clubul, pe site-ul său oficial.

Revenit pe teren la finalul sezonului trecut, după o accidentare care l-a ţinut 9 luni departe de gazon, Burmaz intră, astfel, în al patrulea sezon în tricoul alb-vişiniu.

  • Burmaz accidentare 3
×
Burmaz
Borisav Burmaz a dezvăluit ce l-a convins să semneze cu Rapid
Borisav Burmaz
Borisav Burmaz
Borisav Burmaz
ÎNAPOI LA ARTICOL

Rapid revine la antrenamente la jumătatea lunii

Echipa pregătită de Daniel Pancu va reveni la antrenamente pe 15 iunie, când este programată reunirea lotului pentru noul sezon, vizita medicală şi prima şedinţă de pregătire de la centrul Rapid-Mobexpert de la Ştefăneşti.

Rapid va pleca în cantonamentul de vară din Bad Leonfelden, Austria, pentru perioada 29 iunie - 10 iulie, giuleştenii având perfectate şi trei meciuri amicale, pe 5 iulie cu Rapid Viena, pe 8 iulie cu FC Kosice şi pe 9 iulie cu Slovan Liberec.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Poliția Locală Constanța explică intervenția în cazul șoferului de TIR: „L-am imobilizat ca să prevenim o tragedie”
Poliția Locală Constanța explică intervenția în cazul șoferului de TIR: „L-am imobilizat ca să prevenim o tragedie”
ARTICOLE PE SUBIECT
Olimpiu Moruțan și-a decis viitorul: ce va face după sezonul dezastruos de la Rapid
Olimpiu Moruțan și-a decis viitorul: ce va face după sezonul dezastruos de la Rapid
Rapid a decis! Atacantul a fost transferat pentru 1 milion de euro și e pe placul lui Daniel Pancu
Rapid a decis! Atacantul a fost transferat pentru 1 milion de euro și e pe placul lui Daniel Pancu
Fostul rapidist Albion Rrahmani, aproape de transferul carierei: 8 milioane de euro
Fostul rapidist Albion Rrahmani, aproape de transferul carierei: 8 milioane de euro
ULTIMELE STIRI
Un club de tradiție face show pe piața transferurilor: ”Obiectivul e unul și clar”
Un club de tradiție face show pe piața transferurilor: ”Obiectivul e unul și clar”
Salariul faraonic pentru Edi Iordănescu. Ce decizie a luat fostul selecționer
Salariul faraonic pentru Edi Iordănescu. Ce decizie a luat fostul selecționer
E gata să plece de la Inter! Echipe din Italia și arabii se bat pentru semnătura veteranului
E gata să plece de la Inter! Echipe din Italia și arabii se bat pentru semnătura veteranului
Atletico iese cu un comunicat dur după oferta de 150.000.000€ de la Real Madrid: ”Ne faceți să râdem mai mult decât o face Barcelona”
Atletico iese cu un comunicat dur după oferta de 150.000.000€ de la Real Madrid: ”Ne faceți să râdem mai mult decât o face Barcelona”
Iran, hotărâre definitivă în privința SUA înainte de CM 2026
Iran, hotărâre definitivă în privința SUA înainte de CM 2026
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
„Țeapa“ luată de la Hagi ustură rău de tot: „Bani aruncați! Orice alt jucător ar fi mai bun“

„Țeapa“ luată de la Hagi ustură rău de tot: „Bani aruncați! Orice alt jucător ar fi mai bun“

De neimaginat: decizia americanilor în cazul Iranului cu 48 de ore înainte de startul Mondialului

De neimaginat: decizia americanilor în cazul Iranului cu 48 de ore înainte de startul Mondialului

Gigi Becali a făcut anunțul: „L-am luat și pe Coman, și pe Drăguș”

Gigi Becali a făcut anunțul: „L-am luat și pe Coman, și pe Drăguș”

Florin Prunea, dat pe spate de transferul rezolvat de Gigi Becali: „Mamă, ce fotbalist!”

Florin Prunea, dat pe spate de transferul rezolvat de Gigi Becali: „Mamă, ce fotbalist!”

Dorinel Munteanu a semnat și a fost prezentat oficial!

Dorinel Munteanu a semnat și a fost prezentat oficial!

Antrenor de 26 de ani numit în Superligă! Fost atacant cu selecții la națională

Antrenor de 26 de ani numit în Superligă! Fost atacant cu selecții la națională



Recomandarile redactiei
Un club de tradiție face show pe piața transferurilor: ”Obiectivul e unul și clar”
Un club de tradiție face show pe piața transferurilor: ”Obiectivul e unul și clar”
Salariul faraonic pentru Edi Iordănescu. Ce decizie a luat fostul selecționer
Salariul faraonic pentru Edi Iordănescu. Ce decizie a luat fostul selecționer
Atletico iese cu un comunicat dur după oferta de 150.000.000€ de la Real Madrid: ”Ne faceți să râdem mai mult decât o face Barcelona”
Atletico iese cu un comunicat dur după oferta de 150.000.000€ de la Real Madrid: ”Ne faceți să râdem mai mult decât o face Barcelona”
E gata să plece de la Inter! Echipe din Italia și arabii se bat pentru semnătura veteranului
E gata să plece de la Inter! Echipe din Italia și arabii se bat pentru semnătura veteranului
Gigi Becali a făcut anunțul: „L-am luat și pe Coman, și pe Drăguș”
Gigi Becali a făcut anunțul: „L-am luat și pe Coman, și pe Drăguș”
Alte subiecte de interes
Adrian Mutu s-a convins de achizițiile Rapidului: „Nu l-aș fi transferat!” / "Investiție eșuată"
Adrian Mutu s-a convins de achizițiile Rapidului: „Nu l-aș fi transferat!” / "Investiție eșuată"
Rapid are lista făcută după plecarea lui Rrahmani! Înlocuitor pentru kosovar
Rapid are lista făcută după plecarea lui Rrahmani! Înlocuitor pentru kosovar
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Un român din Austria a fost condamnat la închisoare din cauza tatuajelor de pe corp: „Eram tânăr și prost”

stirileprotv Un român din Austria a fost condamnat la închisoare din cauza tatuajelor de pe corp: „Eram tânăr și prost”

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

Furtuni puternice și vijelii în România. ANM a emis cod galben de ploi în mai multe județe

stirileprotv Furtuni puternice și vijelii în România. ANM a emis cod galben de ploi în mai multe județe

Șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța ar fi suferit o criză diabetică la volan. Un polițist l-ar fi agresat

stirileprotv Șoferul TIR-ului scăpat de sub control în Constanța ar fi suferit o criză diabetică la volan. Un polițist l-ar fi agresat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!