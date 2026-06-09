Rapid are atacant pentru sezonul viitor! Fotbalistul a semnat pentru un sezon

Atacantul sârb Borisav Burmaz a semnat pentru încă un sezon, cu opţiune de prelungire, cu echipa de fotbal FC Rapid Bucureşti, a anunţat, marţi, clubul, pe site-ul său oficial.
Revenit pe teren la finalul sezonului trecut, după o accidentare care l-a ţinut 9 luni departe de gazon, Burmaz intră, astfel, în al patrulea sezon în tricoul alb-vişiniu.
Rapid revine la antrenamente la jumătatea lunii
Echipa pregătită de Daniel Pancu va reveni la antrenamente pe 15 iunie, când este programată reunirea lotului pentru noul sezon, vizita medicală şi prima şedinţă de pregătire de la centrul Rapid-Mobexpert de la Ştefăneşti.
Rapid va pleca în cantonamentul de vară din Bad Leonfelden, Austria, pentru perioada 29 iunie - 10 iulie, giuleştenii având perfectate şi trei meciuri amicale, pe 5 iulie cu Rapid Viena, pe 8 iulie cu FC Kosice şi pe 9 iulie cu Slovan Liberec.