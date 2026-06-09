Fostul rapidist Albion Rrahmani, aproape de transferul carierei: 8 milioane de euro

Vândut de Rapid în 2024 la Sparta Praga pentru aproximativ 5 milioane de euro, Rrahmani a adunat în cele două sezoane din Cehia 26 de goluri în 83 de meciuri, acumulând experiență inclusiv în meciuri tari din Champions League.

Albion Rrahmani ar putea ajunge în Serie A, la Venezia

În această vară, Rrahmani ar putea face pasul în Italia. Venezia, nou-promovată în Serie A, a demarat discuțiile pentru transferul jucătorului de la Sparta Praga, care ar fi evaluat la 8 milioane de euro, anunță jurnalistul Gianluca Di Marzio.

Venezia, antrenată de italianul Giovanni Stroppa (58 de ani), a promovat direct în Serie A după ce a încheiat pe primul loc în liga a doua. Golgheterul formației de pe Stadio Pier Luigi Penzo în stagiunea precedentă a fost italianul Andrea Adorante (26 de ani), care a înscris 17 goluri.

Rrahmani, care a ajuns la 25 de meciuri și 7 goluri la naționala statului Kosovo, vine după un sezon cu 16 reușite în tricoul Spartei Praga, în toate competițiile.