Atunci, fostul mare portar s-a filmat în tribună și a făcut și câteva remarci nepotrivite cu privire la niște femei aflate în apropierea sa.
EXCLUSIV Reacția lui Florin Prunea după sanțiunea primită din partea UEFA: ”Nu a fost ce trebuie!”
Florin Prunea a fost amendat de către Comisia de Disciplină din cadrul UEFA pentru derapajul avut în vară, când a fost delegat în calitate de observator UEFA la partida dintre Sheriff Tiraspol și St. Gallen.
fostul portar al Generației de Aur le-a filmat pe femeile respective și apoi li s-a adresat urmăritorilor săi aflați pe live: ”Vă arăt ceva frumos! E ce trebuie, fratello?”.
Nota de plată a venit abia acum. Florin Prunea s-a ales cu o amendă de 2.000 de euro și cu un avertisment. Fostul mare portar a reacționat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro după sancțiunea primită din partea forului continental.
”E o decizie normală, trebuia să mă pună cineva la punct. Sută la sută! E o decizie normală a Comisiei de Disciplină, eu știu de mult timp, nu s-a luat acum, am fost anunțat de mai mult timp. A fost o investigație disciplinară, decizia mi se pare una corectă și normală.
Trebuie să fiu mai atent pe viitor. Eu am mai făcut postări, dar, la ultima postare, se pare că nu a fost ce trebuie de data asta. Este o decizie normală și cu siguranță voi fi mai atent”, a spus Florin Prunea în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.
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