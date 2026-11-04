Mijlocașul central a devenit unul dintre oamenii de bază ai echipei pregătite de Daniel Pancu, iar evoluțiile sale din ultimele luni au atras atenția conducerii clubului, care ar fi stabilit deja suma pentru care este dispusă să renunțe la serviciile sale.

Rapid i-a stabilit prețul lui Constantin Grameni

Giuleștenii solicită cel puțin 1,5 milioane de euro în schimbul fotbalistului, informează Fanatik. Rapid ar vrea să profite de forma bună a acestuia și să obțină un profit important după transferul de la Farul Constanța, realizat în septembrie 2024, pentru 400.000 de euro.