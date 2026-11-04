Rapid i-a stabilit prețul lui Constantin Grameni

Rapid i-a stabilit prețul lui Constantin Grameni Superliga
SPORT.RO
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Constantin Grameni (24 de ani) ar putea pleca de la Rapid în perioada de mercato din iarnă. 

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Dina GrameniRapid BucurestiDaniel Pancu
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Mijlocașul central a devenit unul dintre oamenii de bază ai echipei pregătite de Daniel Pancu, iar evoluțiile sale din ultimele luni au atras atenția conducerii clubului, care ar fi stabilit deja suma pentru care este dispusă să renunțe la serviciile sale.

Rapid i-a stabilit prețul lui Constantin Grameni

Giuleștenii solicită cel puțin 1,5 milioane de euro în schimbul fotbalistului, informează Fanatik. Rapid ar vrea să profite de forma bună a acestuia și să obțină un profit important după transferul de la Farul Constanța, realizat în septembrie 2024, pentru 400.000 de euro.

Totuși, nu întreaga sumă ar urma să intre în conturile clubului din Giulești. Farul a păstrat un procent de 15% dintr-un eventual transfer ulterior, astfel că gruparea de la malul mării ar avea dreptul la o parte din banii încasați.

Mijlocașul a strâns 16 apariții în actualul sezon, cu trei goluri și două pase decisive. Cota sa de piață este de 1,6 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

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