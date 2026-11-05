Fotbalistul cu cele mai multe meciuri la echipa națională (246) și cele mai multe goluri (146) și-a anunțat retragerea prin intermediul unui videoclip pe care l-a publicat pe rețelele sociale.

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Ronaldo s-a despărțit cu scandal de naționala Portugaliei. A părăsit cantonamentul după meciul cu Norvegia, când a fost deranjat de faptul că a fost rezervă neutilizată, deși Jorge Jesus îi promisese că se va baza pe el.

Georgina Rodriguez a reacționat pe rețelele sociale la scurt timp după ce Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei.

Frumoasa argentiniancă a distribuit o fotografie cu soțul ei la care a adăugat două emoji-uri în lacrimi și două inimi frânte.

”Portugalia va rămâne mereu în sufletul meu. A venit momentul să retrag tricoul cu numărul 7 al echipei naționale. Nu am simțit niciodată că îmi aparține, dar timp de 23 de ani am avut privilegiul și responsabilitatea de a-l purta”, a scris Ronaldo, pe rețelele de socializare.