Comisia Centrală a Arbitrilor, condusă de Kyros Vassaras, a decis să îl delege pe centralul de 42 de ani la partida dintre Metaloglobus București și AFC Hermannstadt, din etapa a 8-a a play-out-ului Superligii, informează GSP.

Radu Petrescu a fost iertat de Vassaras

Radu Petrescu nu a mai arbitrat un meci în primul eșalon din februarie, după faza controversată din duelul Petrolul - FC Argeș.

În minutul 86 al confruntării, la scorul de 1-1, piteștenii au beneficiat de o lovitură liberă, iar mingea trimisă în careu a fost introdusă în poartă de Sierra. Totuși, Petrescu fluierase deja fault în atac înainte ca balonul să intre în plasă, deși reluările nu au indicat existența unui contact clar.

Pentru că jocul fusese oprit înainte de gol, faza nu a mai putut fi verificată în camera VAR, iar decizia arbitrului a stârnit un scandal uriaș.

Inițial, arbitrul ar fi primit o suspendare de 12 etape, însă între timp au trecut ultimele trei runde din sezonul regulat și alte șapte din play-off și play-out, astfel că sancțiunea a fost practic aproape ispășită.

Duelul de la Clinceni va fi primul meci condus de Radu Petrescu la centru după controversa care i-a adus suspendarea. În această perioadă, arbitrul a mai fost delegat doar în camera VAR și la un meci din Liga 4.