Ce surpriză! Meciul la care a fost delegat azi Radu Petrescu, după scandalul provocat în Superliga
Radu Petrescu are șanse mici să mai arbitreze în acest sezon de Superliga, după gafa majoră comisă luna trecută, la Petrolul - FC Argeș 2-1.

radu petrescu
Pe 13 februarie, la meciul Petrolul - FC Argeș, Radu Petrescu a dictat o lovitură liberă pentru piteșteni în minutul 86, la scorul de 1-1. Sierra a înscris din respectiva fază fixă, însă după ce Petrescu fluierase un fault care nu a existat.

Radu Petrescu, delegat la AS Viitorul Podoleni - CS Speranța Răucești

Cel mai probabil din dorința de a-și repara eroarea, având în vedere că lovitura liberă nu trebuia acordată, Radu Petrescu a oprit imediat atacul lui FC Argeș, privându-i pe piteșteni de un gol. Ulterior, Petrolul s-a impus cu 2-1, iar centralul s-a ales cu o suspendare drastică, fiind reținut de CCA de la delegări timp de 12 etape.

Fără posibilitatea de a mai oficia la nivel înalt în această perioadă, Radu Petrescu a primit o delegare inedită. Arbitrul FIFA a fost la centru, duminică, în duelul dintre AS Viitorul Podoleni și CS Speranța Răucești.

Ambele formații din județul Neamț evoluează în liga a patra, iar duminică, 8 martie, s-au înfruntat în faza regională a Cupei României. La pauză, Speranța Răucești conducea deja cu 5-0.

"Arbitrul central al meciului de astăzi este Radu Petrescu.

Radu Petrescu (n. 12.11.1982, București) este un arbitru FIFA de Liga 1 (SuperLiga) din România, promovat în elită în 2007. De profesie jurist, el activează ca arbitru din 2002", au transmis oaspeții de la Speranța Răucești.

Din brigada lui Radu Petrescu au mai făcut parte astăzi asistenții Robert Racu și Iulian Pop.

Radu Petrescu, delegat la AS Viitorul Podoleni - CS Speranța Răucești

Foto: Facebook @SperantaRaucesti

Foto main: Gelu Cracana

