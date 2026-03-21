Mirel Rădoi e neînvins, în acest al doilea mandat pe care îl are la FCSB. Degeaba însă! La campioana en-titre, formația cu cei mai mulți suporteri din țară, pretențiile sunt foarte mari.

În acest context, e lesne de înțeles de ce un 0-0 cu Metaloglobus și cu 1-0 cu UTA au fost niște meciuri care, nu numai că n-au luat presiunea de pe Rădoi, dar chiar l-au adus în vizorul criticilor! Basrab Panduru a vorbit, răspicat, despre ce se întâmplă, la FCSB, după cum Sport.ro a arătat aici. Iar acum, în dialog cu Fanatik, Adi Ilie s-a arătat și el dezamăgit de jocul actual al roș-albaștrilor. Pentru care a găsit și o explicație tactică.

„Având în vedere că a schimbat sistemul de joc, traseele nu sunt încă bine formate. Important e că au câștigat (n.r. – în meciul cu UTA). Aș vrea să văd însă o echipă mai agresivă. Nici ieri și nici cu Metaloglobus nu mi-a plăcut. Nu știu dacă era momentul să schimbe acum sistemul de joc pentru că acești băieți au avut niște trasee de joc în ultimul an și s-au descurcat destul de bine. Dacă vine cu altă gândire (n.r. – Rădoi(, să schimbe sistemul, trebuie să-și asume, pentru că nu cred că poate schimba în două săptămâni. E un risc și d-asta și suferă în joc. Nu au ocazii“, a explicat fostul internațional.