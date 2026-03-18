După 1-3 cu ”U” Cluj în ultima etapă din sezonul regulat al Superligii României, FCSB a bifat un rezultat nedorit și în prima etapă a play-out-ului cu Metaloglobus, scor 0-0, la debutul lui Mirel Rădoi.

Rădoi, luat la țintă de rivalii din play-out: ”Sper să nu reușească nici împotriva noastră”

Pentru FCSB urmează meciul cu UTA din a doua etapă a play-out-ului, iar Adrian Mihalcea, antrenorul arădenilor, speră ca forma slabă a roș-albaștrilor să nu se schimbe nici cu ”Bătrâna Doamnă”.

”Jucăm din nou cu FCSB, de data aceasta într-o altă competiție aș putea să spun, într-un alt context. FCSB vine cu un nou antrenor, antrenor pe care eu l-am considerat și îl consider unul dintre cei mai buni din Superliga.

Este un meci pentru locul 1 al play-out-ului și în orice context și conjunctură FCSB rămâne aceiași echipă cu jucători valoroși, aflați în momentul de față într-o perioadă mai puțin bună a lor.

Mă refer la faptul că și-au dorit foarte mult să ajungă în play-off și nu au reușit. Cred că există această dezamăgire, plus că și schimbarea staff-ului tehnic a contat în a accentua această perioadă.

Cu calitatea jucătorilor pe care-i are poate reveni și poate pune probleme oricărei echipe.

În momentul în care schimbi antrenorul și metodologia din timpul săptămânii, intensitatea și bineînțeles sistemul pot apărea astfel de nesincronizări. Dar în același timp, calitatea, inteligența jucătorilor ajută la adaptarea mai rapidă.

Sper să existe în continuare această nesincronizare a lor și să nu reușească să iasă din această perioadă mai puțin bună nici contra noastră”, a spus Mihalcea.

