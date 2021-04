"Dinamo are putere, poate trece peste perioada asta!" Un fost antrenor din Stefan cel Mare a dat verdictul! Cum pot scapa 'cainii' de retrogradare

Dinamovistii se afla in acest moment pe loc direct retrogradabil, iar daca echipa nu se redreseaza, ii asteapta dezastrul.

Aflati in acest moment pe locul 15, penultimul din Liga 1, care ar duce la retrogradarea directa a echipei in liga secunda, dinamovistii sunt incurajati de Adrian Mihalcea, fost antrenor in Stefan cel Mare, care e de parere ca acestia au forta sa evite rusinea si valoarea lotului nu este una asa slaba.

"Sunt intr-o situatie dificila in momentul de fata. Parca si in anii trecuti au fost astfel de situatii, dar nu ca acum. Nici cand am fost eu antrenor nu era o perioada cu asa de multe meciuri fara victorie. Dinamo are putere, are jucatori, poate trece peste perioada aceasta. Oricum, diferenta este mica fata de locurile de baraj din play-out. Imi e greu sa si spun ceva. Sunt perioade in viata unor echipe.

Jos palaria pentru oamenii din DDB, fac eforturi supraomenesti, ar fi disparut aceasta echipa daca nu ar fi fost ei. Sportiv, mai trebuie lucrat. Depinde de ei. Daca stateau la mana rezultatelor, era o problema. Asa, depind de rezultatele lor", a spus Adrian Mihalcea, conform Digisport.