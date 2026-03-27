Omul care a trebuit Simona Halep să devină ca să iasă campioană: ce schimbare majoră a făcut în viață
Marcu Czentye
Simona Halep, despre schimbarea fundamentală făcută, în drumul spre marele succes în WTA.

Simona Halep (34 de ani) nu se gândește să revină în tenisul profesionist, dar caută modalități prin care va putea ajuta sportul românesc, în anii ce vor veni.

Încă în refacere după o carieră epuizantă, dar de succes, încheiată cu două titluri de mare șlem, cucerite în cinci finale disputate, fostul număr unu WTA din România a participat la o emisiune online în care a oferit mai multe răspunsuri neștiute despre viața și timpul petrecut în tenis.

Simonei Halep îi e dor de momentele petrecute alături de jucătorii din ATP și WTA

Chestionată de Horia Tecău, Simona Halep a dezvăluit că, din lumea tenisului, duce dorul momentului în care și-a uitat starea de introversie și a devenit comunicativă cu jucătorii din ATP și WTA.

Simona Halep a explicat că, din cariera în WTA, îi e dor „de momentul când am reușit să vorbesc deschis cu mai mulți jucători de tenis. La început, mi-a fost greu, nu vorbeam cu nimeni. Eram foarte închisă. Nu mai știu exact momentul, dar m-am deschis, salutam, vorbeam, am momentul ăsta în minte,” a replicat Simona Halep.

Cât despre abilitatea de a se „reseta,” adică de a-și rearanja gândurile și emoțiile astfel încât să revină pe o traiectorie constructivă, Simona Halep a indicat că nu are nevoie de un loc anume, dar că se regăsește cel mai rapid acasă, în stările de singurătate.

„Nu îmi trebuie o locație anume, acasă. Acolo mă resetez cel mai bine. Când dau de greu, stau singură, acasă. Acolo mă simt în siguranță,” a punctat Simona Halep.

Ce fel de om a trebuit Simona Halep să devină ca să iasă campioană

Întrebată de Horia Tecău care este, punctual, schimbarea pe care a adoptat-o pentru a face marele pas înspre statutul de campioană de Grand Slam și număr unu mondial, Simona Halep a explicat pe larg, zicând: „a trebuit să devin mai puternică emoțional. Asta a fost cheia succesului meu.

Fizic, toată lumea muncește, și eu am muncit. Tenis, poate ai talent mai mult sau mai puțin, cu el te naști.

Înveți să fii disciplinat, să te controlezi, dar, atunci când devii mai puternic emoțional, ajungi la alt nivel spiritual, aș spune. Încrederea și puterea emoțională te fac să crezi că poți orice, iar atunci când dai de greu, ai senzația că, oricât de greu e, poți să dovedești greul pe care îl întâlnești. Puterea emoțională,” a rezumat Simona Halep, în discuția cu Horia Tecău, la MindArchitect.

Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO
Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO
FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor
FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor
Controverse în Turcia după victoria cu România! Starul acuzat că îi face echipa lui Montella
Controverse în Turcia după victoria cu România! Starul acuzat că îi face echipa lui Montella
Nikita Stoinov, fotbalistul lui Dinamo, impecabil la debut! ”Jucător-cheie” pentru selecționer și ”viitorul echipei naționale”
Nikita Stoinov, fotbalistul lui Dinamo, impecabil la debut! ”Jucător-cheie” pentru selecționer și ”viitorul echipei naționale”
Lindsey Vonn, confesiune zguduitoare. Vedeta Jocurilor Olimpice de iarnă face dezvăluiri despre teribilul accident
Lindsey Vonn, confesiune zguduitoare. Vedeta Jocurilor Olimpice de iarnă face dezvăluiri despre teribilul accident
Sezon fantastic pentru el! Daniel Chiriță a numit cel mai bun "under" din Superliga: "Va avea un viitor frumos"
Sezon fantastic pentru el! Daniel Chiriță a numit cel mai bun "under" din Superliga: "Va avea un viitor frumos"
Turcia - România 1-0. Dornici, dar neputincioși: umplem Bosforul cu lacrimi și mai stăm 4 ani

Turcia - România 1-0. Dornici, dar neputincioși: umplem Bosforul cu lacrimi și mai stăm 4 ani

Lucescu a numit vinovatul după Turcia - România + ce s-a întâmplat în sală la finalul conferinței

Lucescu a numit vinovatul după Turcia - România + ce s-a întâmplat în sală la finalul conferinței

Fotbalistul „uitat acasă” de Mircea Lucescu, elogiat: „Cel mai în formă din campionatul nostru”

Fotbalistul „uitat acasă” de Mircea Lucescu, elogiat: „Cel mai în formă din campionatul nostru”

Turcii, reacție zdrobitoare după victoria de la Istanbul: ”Asta au făcut românii”

Turcii, reacție zdrobitoare după victoria de la Istanbul: ”Asta au făcut românii”

România și-a aflat adversara de marți din amicalul învinselor

România și-a aflat adversara de marți din amicalul învinselor

Singura șansă a românilor: anunțul FIFA, în cazul în care naționala va merge la Mondiale

Singura șansă a românilor: anunțul FIFA, în cazul în care naționala va merge la Mondiale



FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor
FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor
Controverse în Turcia după victoria cu România! Starul acuzat că îi face echipa lui Montella
Controverse în Turcia după victoria cu România! Starul acuzat că îi face echipa lui Montella
Nikita Stoinov, fotbalistul lui Dinamo, impecabil la debut! ”Jucător-cheie” pentru selecționer și ”viitorul echipei naționale”
Nikita Stoinov, fotbalistul lui Dinamo, impecabil la debut! ”Jucător-cheie” pentru selecționer și ”viitorul echipei naționale”
„Coșmarul româncelor”, Eva Lys, prietenă bună a Gabrielei Ruse. Postările provocatoare ale tinerei germane
„Coșmarul româncelor”, Eva Lys, prietenă bună a Gabrielei Ruse. Postările provocatoare ale tinerei germane
Edi Iordănescu: "Calificarea am ratat-o în grupă. Puteam obține primul loc!" Ce trebuie să facem pentru Mondialul din 2030
Edi Iordănescu: "Calificarea am ratat-o în grupă. Puteam obține primul loc!" Ce trebuie să facem pentru Mondialul din 2030
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Nu a vrut să iasă de pe teren! Reacția senzațională a jucătorului la meciul Benfica - Auckland City (VOYO)
Nu a vrut să iasă de pe teren! Reacția senzațională a jucătorului la meciul Benfica - Auckland City (VOYO)
O nouă fereastră de transferuri ar putea apărea din 2025! Anunțul FIFA
O nouă fereastră de transferuri ar putea apărea din 2025! Anunțul FIFA
În sfârșit, un Grand Slam fără surprize mari! Tabloul sferturilor la Roland Garros arată impecabil
În sfârșit, un Grand Slam fără surprize mari! Tabloul sferturilor la Roland Garros arată impecabil
Nick Kyrgios a anunțat când vrea să se retragă din tenis: să câștige Grand Slam pare doar un vis
Nick Kyrgios a anunțat când vrea să se retragă din tenis: să câștige Grand Slam pare doar un vis
Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO

stirileprotv Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

stirileprotv Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

stirileprotv Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

