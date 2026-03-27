Simona Halep (34 de ani) nu se gândește să revină în tenisul profesionist, dar caută modalități prin care va putea ajuta sportul românesc, în anii ce vor veni.

Încă în refacere după o carieră epuizantă, dar de succes, încheiată cu două titluri de mare șlem, cucerite în cinci finale disputate, fostul număr unu WTA din România a participat la o emisiune online în care a oferit mai multe răspunsuri neștiute despre viața și timpul petrecut în tenis.

Simonei Halep îi e dor de momentele petrecute alături de jucătorii din ATP și WTA

Chestionată de Horia Tecău, Simona Halep a dezvăluit că, din lumea tenisului, duce dorul momentului în care și-a uitat starea de introversie și a devenit comunicativă cu jucătorii din ATP și WTA.

Simona Halep a explicat că, din cariera în WTA, îi e dor „de momentul când am reușit să vorbesc deschis cu mai mulți jucători de tenis. La început, mi-a fost greu, nu vorbeam cu nimeni. Eram foarte închisă. Nu mai știu exact momentul, dar m-am deschis, salutam, vorbeam, am momentul ăsta în minte,” a replicat Simona Halep.

Cât despre abilitatea de a se „reseta,” adică de a-și rearanja gândurile și emoțiile astfel încât să revină pe o traiectorie constructivă, Simona Halep a indicat că nu are nevoie de un loc anume, dar că se regăsește cel mai rapid acasă, în stările de singurătate.

„Nu îmi trebuie o locație anume, acasă. Acolo mă resetez cel mai bine. Când dau de greu, stau singură, acasă. Acolo mă simt în siguranță,” a punctat Simona Halep.