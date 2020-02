"Punctul asta ne face campioni!" Declaratia SURPRINZATOARE a lui Bogdan Vintila dupa remiza cu Clinceni

FCSB a remizat pe Arena Nationala cu Academica Clinceni, intr-un meci in care oaspetii au avut cea mai mare ocazie, in prima repriza, prin sutul de la 30 de metri a fundasului Dobrescu.

Pentru ros-albastrii este un pas gresit in lupta la titlu cu FCSB, insa antrenorul Bogdan Vintila nu vede situatia in acelasi mod. La finalul meciului, Vintila a vorbit despre rezultat, dar si despre sansele echipei de a castiga titlul.



"E un punct castigat, se adauga in zestrea noastra. Decat deloc, e bine si asa. Da, se poate intampla orice, mingea e rotunda in fotbal, multi dadeau partida rezolvata, din pacate nu am reusit sa desfacem o aparare asa aglomerata.

Nu am reusit sa marcam in aceasta seara, din pacate. Suturi la poarta am avut, din pacate, in ultima treime am gresit ultima pasa. Invatam din asemenea meciuri, ne fac mai puternici aceste jocuri. Nu avem sentimente pozitive, dar cu siguranta nu vrem sa mai trecem prin astea.

Acum nu am pierdut, e un lucru bun din punctul meu de vedere, nu s-a terminat campionatul acum, nu e un capat de tara. Consider ca pe termen lung vrem sa ne atingem obiectivul si incercam. Asa cum anticipam si la conferinta, fiecare echipa incearca sa nu primeasca gol, au tras de timp, s-au asezat pe jos, fiecare a facut strategia dorita.

Nu prea mai conteaza play-out, play-off, orice joc are particularitatile lui. Discutam la sfarsit de campionat. Se poate ca acest punct sa ne faca pe noi campioni", a declarat Bogdan Vintila la finalul meciului.