După ce a stat pe banca Parmei la 13 meciuri și a reușit să evite retrogradarea, Cristi Chivu a făcut un pas uriaș la Inter Milano. În ciuda eliminării recent din Champions League, tehnicianul român are șanse bune de a cuceri atât titlul în Serie A, cât și Cupa Italiei.

Robert Niță: "Chivu va deveni cel mai bun antrenor român din istorie și va antrena în Premier League"

O astfel de performanță i-ar garanta lui Cristi Chivu statutul de antrenor în Serie A timp de 10 ani, crede Robert Niță, fostul atacant de la Rapid.

Întrebat la emisiunea Play On Sport, de pe VOYO, dacă România va da vreodată un antrenor în Premier League, Robert Niță l-a nominalizat pe Cristi Chivu și chiar a plusat.

"Vorbind de antrenorii români, îl văd pe Chivu antrenând în Premier League, la un moment dat. Chivu e la primul lui sezon serios ca antrenor. Dacă va lua titlul, următorii 10 ani sunt garantați cel puțin în Serie A. Cred că Chivu va deveni cel mai bun antrenor român din istorie și va antrena în Premier League", a spus Robert Niță.

Robert Niță: "Rațiu a avut o clauză modică și nu a ajuns în Premier League"

În schimb, Robert Niță nu crede că vom vedea prea curând un alt fotbalist român în Premier League. La momentul actual, suntem reprezentați doar de Radu Drăgușin, stoperul lui Tottenham.

"Vezi pe cineva din echipa națională a României să fie un jucător de lot în Anglia? Rațiu a avut o clauză de reziliere modică. E o problemă clauza lui Rațiu pentru cluburile din Premier League? Orice club din Premier League își permitea să plătească clauza respectivă. Dacă era să ajungă, ajungea deja. Uite, nu l-a luat o echipă importantă din Spania, unde e adaptat, vorbește limba și e MVP la unele meciuri. Iar Dennis Man... Olanda nu e Anglia", a mai spus Niță.